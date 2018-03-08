Владимир Путин: Технологический прорыв зависит от развития профессионального образования
08.03.2018, 14:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внедрение передовых подходов к подготовке рабочих и инженеров - один из ключевых вопросов для технологического и экономического прорыва страны, а также повышения качества жизни и реальных доходов граждан. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по вопросу развития системы среднего профессионального образования в Екатеринбурге.
"Важно, используя накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся наша система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама задавала высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические перемены, которые происходят в мире", - заявил Президент России.
Владимир Путин подчеркнул, что колледжи и техникумы должны обеспечивать не только современную профессиональную подготовку, но и давать сильное разностороннее образование. Обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе.
"Появляются новые технологии и профессии; уже изменилось и будет меняться дальше само содержание труда рабочего: сегодня он, по сути, инженер, человек с инженерными знаниями как минимум, с инженерной квалификацией, способный управлять сложными техническими устройствами, обладающий современными знаниями и компетенциями, в том числе в таких сложнейших отраслях, как цифровая экономика", - сказал Владимир Путин.
По его словам, большое значение для среднего профессионального образования имеет развитие дуального образования, в котором тесно интегрированы обучение и практика. Кроме того, Президент отметил важность активного участия в чемпионатах по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills.
"Наша страна присоединилась к этому движению в 2012 году, а в прошлом году российские молодые профессионалы одержали командную победу уже на чемпионате мира по рабочим профессиям, добившись успехов в том числе по ИТ-специальностям. В сборной России - 58 специалистов мирового уровня, а нам с вами, отечественной экономике нужны сотни тысяч мастеров своего дела", - напомнил Президент.
Теория и практика
Система дуального образования, в котором тесно интегрированы теория и практика, уже показала свою эффективность в России. Предприятия всё чаще берут под своё начало колледжи и техникумы, а также активно участвуют в проведении чемпионатов по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. В результате студенты получают качественные знания и навыки, а бизнес - грамотных специалистов.
Первые успехи отмечены на Челябинском трубопрокатном заводе. Семь лет назад предприятие начало сотрудничество с Первоуральским металлургическим колледжем. Оно инвестировало в строительство учебных корпусов, внедрило на производстве современную систему наставничества. За это время по программе "Будущее белой металлургии" заводу удалось подготовить для себя 500 специалистов, ещё 1100 проходят обучение. Студенты колледжа завоевали порядка 90 медалей в соревнованиях WorldSkills, четыре раза представляли на этих состязаниях страну.
Благодаря новой системе образования у студентов есть возможность быстрого карьерного роста. Для этого им необходимо сдать демонстрационный экзамен, который моделирует реальный производственный процесс. Фрезеровщик должен сделать деталь, сварщик - сварочный сосуд. Тех, кто выдержит испытание на отлично, заносят в общероссийскую базу "Молодые профессионалы". Они получают электронный паспорт компетенций - пропуск на высокооплачиваемую и интересную работу.
В 2017 году демонстрационный экзамен экспериментально провели в 26 регионах России. Хорошие результаты показали ребята в Екатеринбурге и Хабаровске.
В первой десятке
25 колледжей столицы вошли в топ-100 лучших образовательных организаций России 2017 года по версии WorldSkills Russia. Один из них стал лидером рейтинга, ещё пять заняли места в первой десятке.
Лучшим профессиональным образовательным учреждением признан колледж архитектуры и строительства № 7. Также в топ-10 оказались колледж предпринимательства № 11, колледж связи № 54, технический пожарно-спасательный колледж имени Героя России В.М. Максимчука, колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Первую десятку рейтинга наградили на площадке всероссийского форума "Наставник-2018".
Кроме того, Москва завоевала первое место по количеству колледжей, вошедших в число 100 лучших образовательных учреждений страны.
В прошлом году на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби москвичи принесли в копилку российской сборной четыре медали - две золотые и две серебряные. За сборную выступали победители национального чемпионата. Обладатели первых мест получили по одному миллиону рублей, вторых - по 500 тысяч рублей.
Студенты столичных колледжей второй год подряд занимают первое место в общекомандном зачёте на национальном чемпионате. В 2017 году сборная завоевала медали по 32 основным компетенциям. По 22 дисциплинам участники выиграли золото, по шести - серебро, по четырём - бронзу.
"Важно, используя накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся наша система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама задавала высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические перемены, которые происходят в мире", - заявил Президент России.
Владимир Путин подчеркнул, что колледжи и техникумы должны обеспечивать не только современную профессиональную подготовку, но и давать сильное разностороннее образование. Обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе.
"Появляются новые технологии и профессии; уже изменилось и будет меняться дальше само содержание труда рабочего: сегодня он, по сути, инженер, человек с инженерными знаниями как минимум, с инженерной квалификацией, способный управлять сложными техническими устройствами, обладающий современными знаниями и компетенциями, в том числе в таких сложнейших отраслях, как цифровая экономика", - сказал Владимир Путин.
По его словам, большое значение для среднего профессионального образования имеет развитие дуального образования, в котором тесно интегрированы обучение и практика. Кроме того, Президент отметил важность активного участия в чемпионатах по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills.
"Наша страна присоединилась к этому движению в 2012 году, а в прошлом году российские молодые профессионалы одержали командную победу уже на чемпионате мира по рабочим профессиям, добившись успехов в том числе по ИТ-специальностям. В сборной России - 58 специалистов мирового уровня, а нам с вами, отечественной экономике нужны сотни тысяч мастеров своего дела", - напомнил Президент.
Теория и практика
Система дуального образования, в котором тесно интегрированы теория и практика, уже показала свою эффективность в России. Предприятия всё чаще берут под своё начало колледжи и техникумы, а также активно участвуют в проведении чемпионатов по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. В результате студенты получают качественные знания и навыки, а бизнес - грамотных специалистов.
Первые успехи отмечены на Челябинском трубопрокатном заводе. Семь лет назад предприятие начало сотрудничество с Первоуральским металлургическим колледжем. Оно инвестировало в строительство учебных корпусов, внедрило на производстве современную систему наставничества. За это время по программе "Будущее белой металлургии" заводу удалось подготовить для себя 500 специалистов, ещё 1100 проходят обучение. Студенты колледжа завоевали порядка 90 медалей в соревнованиях WorldSkills, четыре раза представляли на этих состязаниях страну.
Благодаря новой системе образования у студентов есть возможность быстрого карьерного роста. Для этого им необходимо сдать демонстрационный экзамен, который моделирует реальный производственный процесс. Фрезеровщик должен сделать деталь, сварщик - сварочный сосуд. Тех, кто выдержит испытание на отлично, заносят в общероссийскую базу "Молодые профессионалы". Они получают электронный паспорт компетенций - пропуск на высокооплачиваемую и интересную работу.
В 2017 году демонстрационный экзамен экспериментально провели в 26 регионах России. Хорошие результаты показали ребята в Екатеринбурге и Хабаровске.
В первой десятке
25 колледжей столицы вошли в топ-100 лучших образовательных организаций России 2017 года по версии WorldSkills Russia. Один из них стал лидером рейтинга, ещё пять заняли места в первой десятке.
Лучшим профессиональным образовательным учреждением признан колледж архитектуры и строительства № 7. Также в топ-10 оказались колледж предпринимательства № 11, колледж связи № 54, технический пожарно-спасательный колледж имени Героя России В.М. Максимчука, колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Первую десятку рейтинга наградили на площадке всероссийского форума "Наставник-2018".
Кроме того, Москва завоевала первое место по количеству колледжей, вошедших в число 100 лучших образовательных учреждений страны.
В прошлом году на мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби москвичи принесли в копилку российской сборной четыре медали - две золотые и две серебряные. За сборную выступали победители национального чемпионата. Обладатели первых мест получили по одному миллиону рублей, вторых - по 500 тысяч рублей.
Студенты столичных колледжей второй год подряд занимают первое место в общекомандном зачёте на национальном чемпионате. В 2017 году сборная завоевала медали по 32 основным компетенциям. По 22 дисциплинам участники выиграли золото, по шести - серебро, по четырём - бронзу.