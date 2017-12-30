ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей».

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года.

Федеральный закон направлен на реализацию ряда постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, который признал не соответствующими Конституции Российской Федерации положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, исключающие возможность рассмотрения судом в составе судьи верховного суда республики, краевого, областного или другого равного им по уровню суда и коллегии из 12 присяжных заседателей уголовных дел по обвинению женщин, а также мужчин в возрасте старше 65 лет в совершении отдельных особо тяжких преступлений, притом, что уголовные дела по обвинению мужчин в возрасте от 18 до 65 лет в совершении этих преступлений при тех же условиях могут быть рассмотрены судом в данном составе.

Конституционный Суд Российской Федерации предписал внести в Кодекс изменения, обеспечивающие женщинам наравне с мужчинами, а также мужчинам старше 65 лет, уголовные дела которых при тех же условиях подлежат рассмотрению верховным судом республики, краевым, областным или другим равным им по уровню судом, право на рассмотрение их уголовных дел судом данного уровня на основе принципов юридического равенства и равноправия и без какой бы то ни было дискриминации.