Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России"
10.02.2018, 17:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 10 февраля, в большинстве регионов Российской Федерации проводится XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Президент Российской Федерации Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям соревнований приветствие, в котором говорится:
"Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю старта Всероссийской массовой лыжной гонки. Поздравляю с этим замечательным событием как постоянных участников соревнований, так и тех, кто только сегодня присоединился к столь масштабному, общенациональному проекту.
Важно, что "Лыжня России" с каждым годом наращивает потенциал, вовлекает в свои ряды новых приверженцев активного, здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений, дарит им огромный заряд бодрости и хорошего настроения, настоящий праздник спорта и дружеского общения.
Желаю вам успехов и ярких впечатлений.
Владимир Путин".
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" впервые состоялась в 1982 году и до настоящего времени остаётся самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Наряду с любителями, в ней участвуют спортсмены-профессионалы, политические и государственные деятели.
Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Федерация лыжных гонок России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
"Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю старта Всероссийской массовой лыжной гонки. Поздравляю с этим замечательным событием как постоянных участников соревнований, так и тех, кто только сегодня присоединился к столь масштабному, общенациональному проекту.
Важно, что "Лыжня России" с каждым годом наращивает потенциал, вовлекает в свои ряды новых приверженцев активного, здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий, увлечений, дарит им огромный заряд бодрости и хорошего настроения, настоящий праздник спорта и дружеского общения.
Желаю вам успехов и ярких впечатлений.
Владимир Путин".
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" впервые состоялась в 1982 году и до настоящего времени остаётся самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Наряду с любителями, в ней участвуют спортсмены-профессионалы, политические и государственные деятели.
Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляют Министерство спорта Российской Федерации, Федерация лыжных гонок России и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
Источник: Министерство спорта Российской Федерации