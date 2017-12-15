Владимир Путин не исключил проведение зерновых интервенций
15.12.2017, 18:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Владимир Путин в ходе прошедшей 14 декабря большой пресс-конференции предложил подумать о проведении государственных закупочных интервенций, чтобы поддержать производителей зерна. "Не думаю, что это (госзакупки) исключённый вариант, несмотря на то, что в правительстве считают, что это нецелесообразно", - отметил глава государства.
В конце ноября министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, выступая на аграрном комитете в Совете Федерации, сказал, что в сложившихся рыночных условиях ведомство считает зерновые интервенции недостаточно эффективным для регулирования цен и в ближайшее время не планирует их проведение. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда говорил "Агроинвестору", что сейчас интервенции не могут дать необходимого результата, поскольку не позволят снять с рынка необходимый объём зерна, в отличие от экспорта, темп которого, по данным ФТС на 6 декабря, был более чем на 28% выше, чем в прошлом сезоне. "Кроме того, в тех регионах, где интервенции нужны больше всего, - например, в Сибири - не хватает свободных мощностей для хранения. На элеваторах лежат большие объёмы старого интервенционного зерна, и мощностей недостаточно", - пояснял Корбут.
По данным Минсельхоза, объём зерна интервенционного фонда к 8 декабря составлял почти 4 млн т на 36,5 млрд руб. "Новые закупки зерна в интервенционный фонд создадут дополнительное давление на рынок и цены, так как участники будут ожидать продаж зерна из фонда в связи с возросшими расходами на его хранение", - подчёркивал Ткачёв.
Ранее представители ряда регионов, в частности, отдалённых от морских портов, просили срочно начать госзакупки из-за падения цен на зерно. В начале ноября первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов говорил, что Минсельхоз не планирует отказываться от интервенций, и они могут начаться в первые месяцы 2018 года. Ткачёв уточнял, что вопрос о проведении госзакупок будет решаться после анализа эффекта от новой меры поддержки доходов аграриев - субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку зерна из отдалённых от портов регионов. На эти цели выделяется почти 3 млрд руб., права, пока субсидировать тарифы не начали.
Согласно мониторингу Минсельхоза, на прошлой неделе во всех регионах страны был отмечен рост цен на все зерновые агрокультуры кроме пшеницы 3-го (минус 0,1% до 8,34 тыс. руб./т) и 4-го (минус 0,5% до 7 тыс. руб./т) классов в Европейской части страны. В регионах, ориентированных на экспорт, стоимость пшеницы 3-го класса осталась без изменений - около 9,2 тыс. руб./т. При этом цены на зерно уже упали на 20?30%, и чем дальше от портов, тем значительнее снижение, говорил в ходе конференции "Агрохолдинги России-2017", организованной "Агроинвестором", директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.
Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе были преимущественно стабильны: на экспортном рынке средняя цена на пшеницу (протеин 12,5%) осталась на уровне $191,5/т (FOB глубоководные порты). Однако снижение цен на мировых биржах в недалёкой перспективе может привести к ослаблению российских экспортных котировок, говорится в сообщении "СовЭкона".
В ходе пресс-конференции Владимир Путин также отметил вклад сельского хозяйства в рост экономики, сказав, что отрасль демонстрирует очень хорошие темпы развития и по итогам года прибавит "под три процента", в частности благодаря рекордному урожаю. По данным Минсельхоза на 12 декабря, в стране собрано 140,2 млн т зерна в бункерном весе или примерно 130,5 млн т в чистом. "Это вообще самый большой урожай за всю историю. В РСФСР, по-моему, приблизительно было 127 [млн т] в 1978 году. То есть такого урожая вообще никогда не было", - подчеркнул Путин. Также он обратил внимание на увеличение экспорта российского зерна. С начала сезона по 6 декабря за рубеж было отгружено почти 22,8 млн т, в том числе 17,6 млн т пшеницы, оценивает ФТС. По итогам сельхозгода Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна на уровне 45 млн т.
В конце ноября министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, выступая на аграрном комитете в Совете Федерации, сказал, что в сложившихся рыночных условиях ведомство считает зерновые интервенции недостаточно эффективным для регулирования цен и в ближайшее время не планирует их проведение. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда говорил "Агроинвестору", что сейчас интервенции не могут дать необходимого результата, поскольку не позволят снять с рынка необходимый объём зерна, в отличие от экспорта, темп которого, по данным ФТС на 6 декабря, был более чем на 28% выше, чем в прошлом сезоне. "Кроме того, в тех регионах, где интервенции нужны больше всего, - например, в Сибири - не хватает свободных мощностей для хранения. На элеваторах лежат большие объёмы старого интервенционного зерна, и мощностей недостаточно", - пояснял Корбут.
По данным Минсельхоза, объём зерна интервенционного фонда к 8 декабря составлял почти 4 млн т на 36,5 млрд руб. "Новые закупки зерна в интервенционный фонд создадут дополнительное давление на рынок и цены, так как участники будут ожидать продаж зерна из фонда в связи с возросшими расходами на его хранение", - подчёркивал Ткачёв.
Ранее представители ряда регионов, в частности, отдалённых от морских портов, просили срочно начать госзакупки из-за падения цен на зерно. В начале ноября первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов говорил, что Минсельхоз не планирует отказываться от интервенций, и они могут начаться в первые месяцы 2018 года. Ткачёв уточнял, что вопрос о проведении госзакупок будет решаться после анализа эффекта от новой меры поддержки доходов аграриев - субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку зерна из отдалённых от портов регионов. На эти цели выделяется почти 3 млрд руб., права, пока субсидировать тарифы не начали.
Согласно мониторингу Минсельхоза, на прошлой неделе во всех регионах страны был отмечен рост цен на все зерновые агрокультуры кроме пшеницы 3-го (минус 0,1% до 8,34 тыс. руб./т) и 4-го (минус 0,5% до 7 тыс. руб./т) классов в Европейской части страны. В регионах, ориентированных на экспорт, стоимость пшеницы 3-го класса осталась без изменений - около 9,2 тыс. руб./т. При этом цены на зерно уже упали на 20?30%, и чем дальше от портов, тем значительнее снижение, говорил в ходе конференции "Агрохолдинги России-2017", организованной "Агроинвестором", директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.
Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе были преимущественно стабильны: на экспортном рынке средняя цена на пшеницу (протеин 12,5%) осталась на уровне $191,5/т (FOB глубоководные порты). Однако снижение цен на мировых биржах в недалёкой перспективе может привести к ослаблению российских экспортных котировок, говорится в сообщении "СовЭкона".
В ходе пресс-конференции Владимир Путин также отметил вклад сельского хозяйства в рост экономики, сказав, что отрасль демонстрирует очень хорошие темпы развития и по итогам года прибавит "под три процента", в частности благодаря рекордному урожаю. По данным Минсельхоза на 12 декабря, в стране собрано 140,2 млн т зерна в бункерном весе или примерно 130,5 млн т в чистом. "Это вообще самый большой урожай за всю историю. В РСФСР, по-моему, приблизительно было 127 [млн т] в 1978 году. То есть такого урожая вообще никогда не было", - подчеркнул Путин. Также он обратил внимание на увеличение экспорта российского зерна. С начала сезона по 6 декабря за рубеж было отгружено почти 22,8 млн т, в том числе 17,6 млн т пшеницы, оценивает ФТС. По итогам сельхозгода Минсельхоз прогнозирует экспорт зерна на уровне 45 млн т.
Источник: Минсельхоз Рязанской области