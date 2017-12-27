Владимир Путин подал в ЦИК документы для регистрации на выборах Президента РФ
27.12.2017, 19:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центризбирком России принял у Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы Президента РФ. Глава государства прибыл в ЦИК вместе с представителем группы избирателей, членом Совета Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, профессором, заслуженным юристом РФ Сергеем Кабышевым, который помог ему в процедуре передачи документов.
Сотрудники ЦИК приняли у Путина заявление о согласии баллотироваться на должность Президента РФ, уведомление о представлении документа для регистрации группы избирателей и её уполномоченных представителей, ходатайство о регистрации группы избирателей, сведения о доходах, об имуществе и о расходах, заявление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенность на уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
В свою очередь, Сергей Кабышев передал в электронном виде документы, которые положено предоставить от группы избирателей. В бумажном виде они заняли 676 листов. В ЦИК были представлены, в частности, копия паспорта Владимира Путина, копия документа об его образовании, справка с основного места работы, протокол собрания группы избирателей, список уполномоченных представителей группы избирателей, доверенность на уполномоченных представителей группы избирателей. Самый большой документ ? нотариально заверенный протокол регистрации группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона в течение максимум пяти дней, для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств.
Сотрудники ЦИК приняли у Путина заявление о согласии баллотироваться на должность Президента РФ, уведомление о представлении документа для регистрации группы избирателей и её уполномоченных представителей, ходатайство о регистрации группы избирателей, сведения о доходах, об имуществе и о расходах, заявление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенность на уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменное согласие уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
В свою очередь, Сергей Кабышев передал в электронном виде документы, которые положено предоставить от группы избирателей. В бумажном виде они заняли 676 листов. В ЦИК были представлены, в частности, копия паспорта Владимира Путина, копия документа об его образовании, справка с основного места работы, протокол собрания группы избирателей, список уполномоченных представителей группы избирателей, доверенность на уполномоченных представителей группы избирателей. Самый большой документ ? нотариально заверенный протокол регистрации группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона в течение максимум пяти дней, для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств.
Источник: Справедливая Россия