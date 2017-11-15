Владимир Путин поддержал предложение об обмене пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками
15.11.2017, 20:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время посещения Владимиром Путиным Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук обратился к главе Российского государства с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками.
В.Медведчук: Владимир Владимирович, можно обратиться с просьбой, касающейся сотен людей, которые сегодня находятся по обе стороны линии соприкосновения в условиях лишения свободы?
Ситуация сложилась так, что сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены. Вы знаете, что темой обмена я занимаюсь с 2014 года, и причина такой ситуации заключается в том, что, согласно минским соглашениям, обмены должны производиться по формуле "всех на всех".
У Украины на сегодняшний день возникли сложности с выполнением этого принципа, они заключаются в том, что объективно согласно действующему законодательству в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех лиц, и в первую очередь в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.
Однако, несмотря на это, сегодня к обмену готово большое количество людей. Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников.
Именно поэтому хочу обратиться к Вам с просьбой, используя Ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик - господам Захарченко и Плотницкому - провести этот обмен как первый этап обмена "всех на всех" и освободить указанных лиц.
Таким образом, 380 человек могли бы вернуться домой, к родным, близким и семьям. Думаю, это был бы очень серьёзный шаг и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на Донбассе. Если можно, я хочу с такой просьбой к Вам обратиться.
Думаю, что Православная церковь меня поддержит в лице Святейшего Патриарха Кирилла, который постоянно занимается этим вопросом, как, собственно, и Украинская православная церковь во главе с Митрополитом Онуфрием.
Патриарх Кирилл: Владимир Владимирович, очень бы хотел поддержать это.
Мы с Вами обсуждали все эти темы, я знаю, что Вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Блаженнейший Митрополит Онуфрий неоднократно ко мне обращался тоже с просьбами, и, как известно, какие-то просьбы были удовлетворены, какие-то не были.
И поэтому роль Церкви в такого рода конфликтах в первую очередь носит, конечно, гуманитарное измерение. Судьба людей, люди страдают, являются жертвами этого тяжёлого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих.
Поэтому со своей стороны хотел бы тоже просить Вас поддержать эту идею и совместными усилиями, может быть, все могли бы осуществить эту замечательную акцию.
В.Путин: Сделаю всё, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики.
Надеюсь, то, что Вы предлагаете, будет реализовано, и как можно быстрее.
В.Медведчук: Владимир Владимирович, можно обратиться с просьбой, касающейся сотен людей, которые сегодня находятся по обе стороны линии соприкосновения в условиях лишения свободы?
Ситуация сложилась так, что сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены. Вы знаете, что темой обмена я занимаюсь с 2014 года, и причина такой ситуации заключается в том, что, согласно минским соглашениям, обмены должны производиться по формуле "всех на всех".
У Украины на сегодняшний день возникли сложности с выполнением этого принципа, они заключаются в том, что объективно согласно действующему законодательству в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех лиц, и в первую очередь в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.
Однако, несмотря на это, сегодня к обмену готово большое количество людей. Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников.
Именно поэтому хочу обратиться к Вам с просьбой, используя Ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик - господам Захарченко и Плотницкому - провести этот обмен как первый этап обмена "всех на всех" и освободить указанных лиц.
Таким образом, 380 человек могли бы вернуться домой, к родным, близким и семьям. Думаю, это был бы очень серьёзный шаг и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на Донбассе. Если можно, я хочу с такой просьбой к Вам обратиться.
Думаю, что Православная церковь меня поддержит в лице Святейшего Патриарха Кирилла, который постоянно занимается этим вопросом, как, собственно, и Украинская православная церковь во главе с Митрополитом Онуфрием.
Патриарх Кирилл: Владимир Владимирович, очень бы хотел поддержать это.
Мы с Вами обсуждали все эти темы, я знаю, что Вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Блаженнейший Митрополит Онуфрий неоднократно ко мне обращался тоже с просьбами, и, как известно, какие-то просьбы были удовлетворены, какие-то не были.
И поэтому роль Церкви в такого рода конфликтах в первую очередь носит, конечно, гуманитарное измерение. Судьба людей, люди страдают, являются жертвами этого тяжёлого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих.
Поэтому со своей стороны хотел бы тоже просить Вас поддержать эту идею и совместными усилиями, может быть, все могли бы осуществить эту замечательную акцию.
В.Путин: Сделаю всё, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики.
Надеюсь, то, что Вы предлагаете, будет реализовано, и как можно быстрее.
Источник: Президент России