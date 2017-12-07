ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

В соответствии с бюджетом, в 2018 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 млрд рублей и составят 7,15 трлн рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд рублей и составят 981 млрд рублей.

Бюджет ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учётом временного изменения порядка индексации страховых пенсий. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена в соответствии с действующим пенсионным законодательством с учётом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2017 год.

Так, страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей (103,7% к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.

Как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. В условиях возможного снижения ПМП в регионе предусмотрено сохранение общего размера материального обеспечения неработающих получателей федеральной социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 2017 года. На эти цели в бюджете ПФР заложено 94,5 млрд рублей.

В соответствии с проектом бюджета 14,7 млрд рублей планируется направить на выплату средств пенсионных накоплений в виде накопительной пенсии, срочной и единовременной выплат.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 450,6 млрд рублей.

Россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд осуществляет ежемесячные выплаты в размере 5,5 тыс. рублей. Расходы на эти выплаты в 2018 году запланированы на уровне 73,2 млрд рублей.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. По этому направлению в бюджете ПФР предусмотрено 341,4 млрд рублей. Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей.

Бюджет Пенсионного фонда на 2018 год сбалансирован по доходам и расходам, в части, не связанной с формированием пенсионных накоплений, доходы и расходы ПФР запланированы в размере 8 236 млрд рублей. В части, связанной с формированием пенсионных накоплений, расходы бюджета превышают доходы на 106,6 млрд рублей, что объясняется переводом средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с выбором застрахованного лица. Покрытие этих средств будет обеспечено за счёт пенсионных накоплений, переданных (с учетом возврата) в государственную и частные управляющие компании, размер которых оценивается по состоянию на 1 января 2018 года в 1 111,2 млрд рублей.