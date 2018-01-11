Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод
11.01.2018, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 10 января в рамках рабочего визита в Тверскую область Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ), где ознакомился с работой предприятия и осмотрел готовую продукцию: городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Генеральный директор ТВЗ Андрей Соловей рассказал Президенту о производственных показателях и эффективности мер государственной поддержки. Также главе государства были продемонстрированы выпускаемые на площадке двухэтажные пассажирские вагоны. По окончании обзора производственных мощностей предприятия Владимир Путин встретился с работниками завода и ответил на их вопросы.
Он отметил, что после производственного спада, который наблюдался с 2014 по 2016 год, предприятие вышло в плюс.
В прошлом году уже чистая прибыль составила более полумиллиарда – 546 миллионов рублей. Это очень хороший показатель, и темп набран очень хороший, - подчеркнул глава России.
Президент рассказал, что благодаря отмене НДС на перевозки дальнего следования с 1 января 2017 года по 1 января 2030 года у грузовых компаний высвободились средства на закупку вагонов и обновление всего подвижного состава. В 2017 году пассажирской компанией было закуплено 307 вагонов, а в текущем году планируется к приобретению порядка 600. Помимо этого в рамках поддержки производства обсуждается возможность поставок подвижного состава – и трамваев, и вагонов – за границу.
Владимир Путин высоко оценил выпускаемую на предприятии продукцию, особо отметив электропоезд «Иволга», способный составить конкуренцию «Ласточке».
Генеральный директор ТВЗ Андрей Соловей рассказал Президенту о производственных показателях и эффективности мер государственной поддержки. Также главе государства были продемонстрированы выпускаемые на площадке двухэтажные пассажирские вагоны. По окончании обзора производственных мощностей предприятия Владимир Путин встретился с работниками завода и ответил на их вопросы.
Он отметил, что после производственного спада, который наблюдался с 2014 по 2016 год, предприятие вышло в плюс.
В прошлом году уже чистая прибыль составила более полумиллиарда – 546 миллионов рублей. Это очень хороший показатель, и темп набран очень хороший, - подчеркнул глава России.
Президент рассказал, что благодаря отмене НДС на перевозки дальнего следования с 1 января 2017 года по 1 января 2030 года у грузовых компаний высвободились средства на закупку вагонов и обновление всего подвижного состава. В 2017 году пассажирской компанией было закуплено 307 вагонов, а в текущем году планируется к приобретению порядка 600. Помимо этого в рамках поддержки производства обсуждается возможность поставок подвижного состава – и трамваев, и вагонов – за границу.
Владимир Путин высоко оценил выпускаемую на предприятии продукцию, особо отметив электропоезд «Иволга», способный составить конкуренцию «Ласточке».
Источник: http://minpromtorg.gov.ru