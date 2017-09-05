Владимир Путин посетил выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока
05.09.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин во Владивостоке посетил выставку территорий опережающего развития Дальневосточного федерального округа и в режиме видеоконференции дал старт работе ряда предприятий.
Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев продемонстрировал Президенту интерактивную карту "Новейшая история Дальнего Востока" и информировал о ключевых событиях текущего года, связанных с регионом. Глава государства также ознакомился с первыми результатами реализации программы "Дальневосточный гектар".
Кроме того, в режиме видеоконференции Владимир Путин дал старт работе ряда предприятий, в частности, ПАО "Высочайший" по команде Президента запустило первую очередь производства на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Якутии, ПАО "Полюс" начало горячий пуск на ГОКе в Магаданской области; глава государства дал также старт производству по огранке алмазов в Приморском крае и команду на запуск заводов по глубокой переработке сои в Амурской области и производству пиломатериалов в Хабаровском крае.
Владимир Путин пожелал успехов руководителям и работникам новых предприятий и отметил важность развития данных сфер производства.
Президент прибыл во Владивосток по завершении визита в Китайскую Народную Республику и участия в саммите БРИКС.
Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев продемонстрировал Президенту интерактивную карту "Новейшая история Дальнего Востока" и информировал о ключевых событиях текущего года, связанных с регионом. Глава государства также ознакомился с первыми результатами реализации программы "Дальневосточный гектар".
Кроме того, в режиме видеоконференции Владимир Путин дал старт работе ряда предприятий, в частности, ПАО "Высочайший" по команде Президента запустило первую очередь производства на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Якутии, ПАО "Полюс" начало горячий пуск на ГОКе в Магаданской области; глава государства дал также старт производству по огранке алмазов в Приморском крае и команду на запуск заводов по глубокой переработке сои в Амурской области и производству пиломатериалов в Хабаровском крае.
Владимир Путин пожелал успехов руководителям и работникам новых предприятий и отметил важность развития данных сфер производства.
Президент прибыл во Владивосток по завершении визита в Китайскую Народную Республику и участия в саммите БРИКС.
Источник: Президент РФ