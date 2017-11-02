

Обсуждены итоги седьмой Международной встречи по Сирии, прошедшей в Астане 30–31 октября. В этой связи отмечена эффективность работы в астанинском формате, способствующей успехам в борьбе с террористическими группировками в Сирии и созданию предпосылок для политического урегулирования кризисной ситуации в этой стране.



Лидеры затронули также ряд практических аспектов взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.



Условлено продолжить обмен мнениями по актуальным международным вопросам и дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах на 14-м Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана 9 ноября в Челябинске.

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.