Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Сямэне состоялись переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Переговоры состоялись в преддверии участия главы Российского государства в саммите БРИКС и во встрече с членами Делового совета БРИКС.
Кроме того, на полях саммита Владимир Путин встретится с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом ЮАР Джейкобом Зумой и приглашёнными на саммит Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, Премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой и Президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.
Визит главы Российского государства в Китай продлится до 5 сентября.