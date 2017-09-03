ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Сямэне состоялись переговоры Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Лидеры двух стран обсудили, в частности, актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия, в том числе реализацию двусторонних договорённостей, и ряд международных проблем.

Переговоры состоялись в преддверии участия главы Российского государства в саммите БРИКС и во встрече с членами Делового совета БРИКС.

Кроме того, на полях саммита Владимир Путин встретится с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Президентом ЮАР Джейкобом Зумой и приглашёнными на саммит Президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, Премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой и Президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

Визит главы Российского государства в Китай продлится до 5 сентября.