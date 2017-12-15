Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой ФАС России Игорем Артемьевым
15.12.2017, 15:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.
В.Путин: Игорь Юрьевич, будем бороться с картелями?
И.Артемьев: Да, Владимир Владимирович.
В.Путин: И про Указ Вы хотели поговорить.
И.Артемьев: Да, если позволите.
Уважаемый Владимир Владимирович! Прежде всего, огромное спасибо за сегодняшнюю встречу. Хотел бы сказать, что для меня очень большая честь доложить Вам, что в Правительстве Российской Федерации окончательно согласовали проект Указа Президента России об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции в нашей стране.
Это документ стратегического планирования. Он, возможно, если Вы сочтёте это разумным, будет прямым продолжением 8 и 34 статей Конституции, которые определяют на долгие годы политику государства в этой сфере. Причём не только для исполнительной власти. Идёт обращение и к законодательной власти, и к судебной власти, и – главное – к общественным институтам, к малому и среднему бизнесу.
Предполагается, что каждые три или пять лет будет утверждаться национальный план по развитию конкуренции в нашей стране, где наиболее актуальные вопросы во всех отраслях будут обсуждаться с учётом позиции общества, закрепляться федеральными законами, актами Правительства. Но направления и цели, целевые ориентиры на многие годы уже будут заданы этим Указом.
В нашей стране никогда не было такого Указа, и должен сказать, что, конечно, это не только сэкономит огромное количество денег, человеческих, материальных ресурсов, но и самое главное сделает нашу экономику более современной и более эффективной. Мы, наверное, сейчас, в наше время, ещё мало используем эти ресурсы. Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой, если это возможно, рассмотреть, поддержать работу, которая длилась последние 2,5 года по Вашему поручению.
Государственные закупки. Сегодня уже точно, с учётом того, что сейчас, как раз в эти дни, Государственная Дума также по Вашему решению принимает поправки, переводящие все госзакупки в электронный вид, мы можем, действительно, на долгие годы через Указ закрепиться на ведущих ролях в мире по электронизации государственных закупок.
В сфере борьбы с картелями – это один из важнейших приоритетов – нельзя допустить, чтобы те несомненные успехи российского государства по достижению значений минимальной инфляции были загублены, скажем, бездарной тарифной политикой (если тарифы у нас будут расти выше инфляции) или, скажем, картельной практикой в разных отраслях, когда цены будут расти, опять же, не просто выше инфляции, а космическими скоростями. Это всё через указ закрепляется, через целую систему законодательства, которую мы в Правительстве отработали и представляем как единый национальный план на Ваш суд.
Кроме наших внутренних важнейших дел, о которых я кратко постарался рассказать, есть ещё важные внешние инициативы, которые также были разработаны по Вашему поручению. В частности, мы имели честь представить на ЮНКТАДе [UNCTAD, Конференция ООН по торговле и развитию] в Организации Объединённых Наций большой доклад Российской Федерации об ограничительных монополистических практиках транснациональных корпораций на различных рынках. Особенно после того, как исчез паритет с Советским Союзом, эти транснациональные корпорации в буквальном смысле во многих случаях заключают прямые картельные соглашения на международной арене, в то время как в тех же Соединённых Штатах можно легко получить 10 лет тюрьмы за картель на внутреннем рынке, на внешнем он разрешён. Происходит дискриминация целых народов, и это факт.
Когда мы предложили специальный документ, так называемое приложение F по торговой практике ЮНКТАД, то есть Организации Объединённых Наций, мы были поддержаны без преувеличения десятками стран сразу, и около сотни стран сейчас заявляют о том, что они готовы принимать участие в работе над документом и такой документ нужен. Созданы рабочие группы, и мы рассчитываем в течение 2018 года договориться о том, что этот документ будет поправлен и, возможно, в 2019 году удастся его провести. Могу сказать, что тогда Россия станет большим не только другом, а "облегчителем" жизни не только для себя, народа нашей страны, но и многих народов на разных континентах. Конечно, очень важно показать, что мы через конкуренцию и в международном масштабе стараемся ввести лучшие практики, которые сегодня Россия может предложить и которым она уже следует.
В.Путин: Наряду с борьбой с офшорами это важнейшая составляющая оздоровления экономики в целом. Согласен полностью.
И.Артемьев: Если позволите, мы тогда будем двигаться дальше.
В.Путин: Договорились. Спасибо большое.
В.Путин: Игорь Юрьевич, будем бороться с картелями?
И.Артемьев: Да, Владимир Владимирович.
В.Путин: И про Указ Вы хотели поговорить.
И.Артемьев: Да, если позволите.
Уважаемый Владимир Владимирович! Прежде всего, огромное спасибо за сегодняшнюю встречу. Хотел бы сказать, что для меня очень большая честь доложить Вам, что в Правительстве Российской Федерации окончательно согласовали проект Указа Президента России об основных направлениях госполитики по развитию конкуренции в нашей стране.
Это документ стратегического планирования. Он, возможно, если Вы сочтёте это разумным, будет прямым продолжением 8 и 34 статей Конституции, которые определяют на долгие годы политику государства в этой сфере. Причём не только для исполнительной власти. Идёт обращение и к законодательной власти, и к судебной власти, и – главное – к общественным институтам, к малому и среднему бизнесу.
Предполагается, что каждые три или пять лет будет утверждаться национальный план по развитию конкуренции в нашей стране, где наиболее актуальные вопросы во всех отраслях будут обсуждаться с учётом позиции общества, закрепляться федеральными законами, актами Правительства. Но направления и цели, целевые ориентиры на многие годы уже будут заданы этим Указом.
В нашей стране никогда не было такого Указа, и должен сказать, что, конечно, это не только сэкономит огромное количество денег, человеческих, материальных ресурсов, но и самое главное сделает нашу экономику более современной и более эффективной. Мы, наверное, сейчас, в наше время, ещё мало используем эти ресурсы. Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой, если это возможно, рассмотреть, поддержать работу, которая длилась последние 2,5 года по Вашему поручению.
Государственные закупки. Сегодня уже точно, с учётом того, что сейчас, как раз в эти дни, Государственная Дума также по Вашему решению принимает поправки, переводящие все госзакупки в электронный вид, мы можем, действительно, на долгие годы через Указ закрепиться на ведущих ролях в мире по электронизации государственных закупок.
В сфере борьбы с картелями – это один из важнейших приоритетов – нельзя допустить, чтобы те несомненные успехи российского государства по достижению значений минимальной инфляции были загублены, скажем, бездарной тарифной политикой (если тарифы у нас будут расти выше инфляции) или, скажем, картельной практикой в разных отраслях, когда цены будут расти, опять же, не просто выше инфляции, а космическими скоростями. Это всё через указ закрепляется, через целую систему законодательства, которую мы в Правительстве отработали и представляем как единый национальный план на Ваш суд.
Кроме наших внутренних важнейших дел, о которых я кратко постарался рассказать, есть ещё важные внешние инициативы, которые также были разработаны по Вашему поручению. В частности, мы имели честь представить на ЮНКТАДе [UNCTAD, Конференция ООН по торговле и развитию] в Организации Объединённых Наций большой доклад Российской Федерации об ограничительных монополистических практиках транснациональных корпораций на различных рынках. Особенно после того, как исчез паритет с Советским Союзом, эти транснациональные корпорации в буквальном смысле во многих случаях заключают прямые картельные соглашения на международной арене, в то время как в тех же Соединённых Штатах можно легко получить 10 лет тюрьмы за картель на внутреннем рынке, на внешнем он разрешён. Происходит дискриминация целых народов, и это факт.
Когда мы предложили специальный документ, так называемое приложение F по торговой практике ЮНКТАД, то есть Организации Объединённых Наций, мы были поддержаны без преувеличения десятками стран сразу, и около сотни стран сейчас заявляют о том, что они готовы принимать участие в работе над документом и такой документ нужен. Созданы рабочие группы, и мы рассчитываем в течение 2018 года договориться о том, что этот документ будет поправлен и, возможно, в 2019 году удастся его провести. Могу сказать, что тогда Россия станет большим не только другом, а "облегчителем" жизни не только для себя, народа нашей страны, но и многих народов на разных континентах. Конечно, очень важно показать, что мы через конкуренцию и в международном масштабе стараемся ввести лучшие практики, которые сегодня Россия может предложить и которым она уже следует.
В.Путин: Наряду с борьбой с офшорами это важнейшая составляющая оздоровления экономики в целом. Согласен полностью.
И.Артемьев: Если позволите, мы тогда будем двигаться дальше.
В.Путин: Договорились. Спасибо большое.
Источник: Президент РФ