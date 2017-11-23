Владимир Путин провёл совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооружённых Сил
23.11.2017, 21:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин провёл заключительное совещание в рамках серии встреч с руководящим составом Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса.
В.Путин: Добрый день!
Уважаемые коллеги, сегодня у нас заключительное совещание из очередной серии встреч с руководящим составом Министерства обороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В ходе совместной работы мы рассмотрели ключевые направления формирования государственной программы вооружения и реализации гособоронзаказа, определили дальнейшие направления развития системы вооружения и совершенствования мобилизационных возможностей (вчера только этим занимались).
А сейчас обсудим вопросы ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооружённых Сил, проанализируем, насколько успешно адаптируются ОПК и система военно-технического сотрудничества к текущим экономическим условиям.
Хочу отметить, что комплексная модернизация и перевооружение армии и флота идут планомерно. Предприятия ОПК оперативно решают наиболее острые производственные проблемы.
Да, разумеется, проблемы ещё есть, но без этого невозможно, они всегда будут, важно только на них своевременно реагировать. Но в целом нужно отметить, что ОПК свои обязательства по гособоронзаказу выполняет.
Что касается проблемных вопросов, в этой связи просил бы Министерство обороны и ведущие предприятия отдельно проанализировать – такой анализ уже есть, но я просил бы дополнительно посмотреть и отдельно доложить, – как работали представители нашей оборонной промышленности во время применения современных систем вооружения при проведении антитеррористической операции в Сирии. Такой анализ проводится, я хотел бы услышать на этот счёт отдельный доклад. Не сейчас и не здесь.
Хочу посмотреть, как работали представители промышленности на месте в ходе применения новейших систем вооружения. Я знаю, что там работали не только представители, так скажем, условных ремонтных бригад, но именно конструкторские бюро, даже представители научных наших учреждений. Это всё давайте ещё раз проанализируем. Работа их была, прямо скажем, и интересной, и своевременной, и весьма эффективной. Многое удалось поправить в ходе применения новейших систем вооружения в боевых условиях. Давайте на это посмотрим ещё раз.
Вместе с тем потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, постоянное совершенствование вооружений и техники – то, что я сейчас говорил применительно к использованию этой техники в боевых условиях, – как раз именно это позволяет России удерживать ведущие позиции среди мировых экспортёров продукции военного назначения, динамично развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными нашими партнёрами.
Так, в 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира. Устойчивые контакты в сфере ВТС поддерживаются с 80 государствами. И, что крайне важно, "портфель заказов" на отечественную продукцию военного назначения не снижается. В том числе это результат своевременной финансовой и кредитной поддержки предприятий ОПК, других шагов со стороны государства.
Вместе с тем нужно просчитать и риски, негативные последствия от возможного применения имеющихся и появления новых внешних ограничений. Важно продумать и заблаговременно предпринять необходимые меры, позволяющие отреагировать на подобную ситуацию, причём отреагировать быстро, с тем чтобы никакого ущерба от этого возможного внешнего влияния не было.
Давайте начнём работать.
В.Путин: Добрый день!
Уважаемые коллеги, сегодня у нас заключительное совещание из очередной серии встреч с руководящим составом Министерства обороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В ходе совместной работы мы рассмотрели ключевые направления формирования государственной программы вооружения и реализации гособоронзаказа, определили дальнейшие направления развития системы вооружения и совершенствования мобилизационных возможностей (вчера только этим занимались).
А сейчас обсудим вопросы ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооружённых Сил, проанализируем, насколько успешно адаптируются ОПК и система военно-технического сотрудничества к текущим экономическим условиям.
Хочу отметить, что комплексная модернизация и перевооружение армии и флота идут планомерно. Предприятия ОПК оперативно решают наиболее острые производственные проблемы.
Да, разумеется, проблемы ещё есть, но без этого невозможно, они всегда будут, важно только на них своевременно реагировать. Но в целом нужно отметить, что ОПК свои обязательства по гособоронзаказу выполняет.
Что касается проблемных вопросов, в этой связи просил бы Министерство обороны и ведущие предприятия отдельно проанализировать – такой анализ уже есть, но я просил бы дополнительно посмотреть и отдельно доложить, – как работали представители нашей оборонной промышленности во время применения современных систем вооружения при проведении антитеррористической операции в Сирии. Такой анализ проводится, я хотел бы услышать на этот счёт отдельный доклад. Не сейчас и не здесь.
Хочу посмотреть, как работали представители промышленности на месте в ходе применения новейших систем вооружения. Я знаю, что там работали не только представители, так скажем, условных ремонтных бригад, но именно конструкторские бюро, даже представители научных наших учреждений. Это всё давайте ещё раз проанализируем. Работа их была, прямо скажем, и интересной, и своевременной, и весьма эффективной. Многое удалось поправить в ходе применения новейших систем вооружения в боевых условиях. Давайте на это посмотрим ещё раз.
Вместе с тем потенциал нашего оборонно-промышленного комплекса, постоянное совершенствование вооружений и техники – то, что я сейчас говорил применительно к использованию этой техники в боевых условиях, – как раз именно это позволяет России удерживать ведущие позиции среди мировых экспортёров продукции военного назначения, динамично развивать военно-техническое сотрудничество с зарубежными нашими партнёрами.
Так, в 2017 году российские вооружения поставлялись в 59 стран мира. Устойчивые контакты в сфере ВТС поддерживаются с 80 государствами. И, что крайне важно, "портфель заказов" на отечественную продукцию военного назначения не снижается. В том числе это результат своевременной финансовой и кредитной поддержки предприятий ОПК, других шагов со стороны государства.
Вместе с тем нужно просчитать и риски, негативные последствия от возможного применения имеющихся и появления новых внешних ограничений. Важно продумать и заблаговременно предпринять необходимые меры, позволяющие отреагировать на подобную ситуацию, причём отреагировать быстро, с тем чтобы никакого ущерба от этого возможного внешнего влияния не было.
Давайте начнём работать.
Источник: Президент России