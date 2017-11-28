Владимир Путин встретился с главой компании "Газпром" Алексеем Миллером
28.11.2017, 22:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель правления компании "Газпром" информировал Президента о деятельности компании в 2017 году, в частности о ходе газификации регионов и реализации инвестиционных программ, и планах на 2018 год.
В.Путин: Алексей Борисович, Вы хотели рассказать о результатах работы в 2017 году и о планах на 2018-й. Я Вас слушаю.
А.Миллер: Владимир Владимирович, мы ожидаем, что в 2017 году "Газпром" добудет 470 миллиардов кубометров газа. Это более чем на 50 миллиардов больше, чем в 2016 году. Рост составляет более 13 процентов. При этом на конец года добычные мощности "Газпрома" составят более 550 миллиардов кубометров газа.
В 2017 году "Газпром" поставит потребителям на внутренний рынок на 5 миллиардов кубометров больше. Это потребители в таких отраслях, как электроэнергетика, металлургия, агрохимия, цементная промышленность.
Что касается экспорта, если сохранится тенденция, которую мы наблюдаем в течение последних 11 месяцев, а мы поставили по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 13,5 миллиарда кубометров газа больше на экспорт, то "Газпром" по итогам 2017 года установит абсолютный рекорд поставок газа на экспорт за всю свою историю – 192 миллиарда кубометров газа.
Что касается программы газификации, то в этом году будет построено 1700 километров, будет построено 160 котельных, газифицировано около 76 тысяч домовладений и квартир и газифицировано более 200 населенных пунктов.
Что касается 2018 года, мы планируем в 2018 году увеличить объем финансирования программы газификации на 25 процентов, в целом программы инвестиций на 2018-й и 2019 годы станут самыми масштабными за всю историю компании.
В 2018 году объем инвестиций составит 1 триллион 280 миллиардов, а в 2019-м – 1 триллион 400 миллиардов. Это связано, Владимир Владимирович, Вы знаете, с пиком инвестиционных потребностей по реализации наших важнейших стратегических проектов. Одновременно, эти проекты имеют директивный срок окончания – конец 2019 года. Это поставка газа в Китай по "восточному" маршруту, газопровод "Сила Сибири", обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ввод в конце 2019 года газопровода "Турецкий поток" и создание газотранспортных мощностей в "северном" коридоре, на северо-западе России для вывода газа с Ямала для потребителей в Российской Федерации и для поставок на экспорт по "Северному потоку".
Хотя инвестиции компании в ближайшие два года будут расти, мы абсолютно точно сохраним сбалансированную дивидендную политику. Объем дивидендных выплат в настоящее время составляет более 190 миллиардов рублей. И несмотря на рост инвестиционной программы "Газпрома", в ближайшее время дивидендные выплаты останутся на том же самом уровне – 190 миллиардов рублей.
Таким образом "Газпром" в течение ближайших двух лет полностью исполнит свои обязательства по поводу основных, стратегически важных инвестиционных проектов, выполнит свои обязательства перед поставщиками внутри страны и за рубежом по поставкам газа и, конечно, обеспечит прохождение осенне-зимнего максимума.
В.Путин: Хорошо. Поздравляю Вас с результатами, всех сотрудников "Газпрома". Это хорошие результаты, очень хорошие, рост приличный и по экспорту, и для внутреннего рынка. Рассчитываю на то, что все Ваши планы на 2018 год будут исполнены. Удачи.
В.Путин: Алексей Борисович, Вы хотели рассказать о результатах работы в 2017 году и о планах на 2018-й. Я Вас слушаю.
А.Миллер: Владимир Владимирович, мы ожидаем, что в 2017 году "Газпром" добудет 470 миллиардов кубометров газа. Это более чем на 50 миллиардов больше, чем в 2016 году. Рост составляет более 13 процентов. При этом на конец года добычные мощности "Газпрома" составят более 550 миллиардов кубометров газа.
В 2017 году "Газпром" поставит потребителям на внутренний рынок на 5 миллиардов кубометров больше. Это потребители в таких отраслях, как электроэнергетика, металлургия, агрохимия, цементная промышленность.
Что касается экспорта, если сохранится тенденция, которую мы наблюдаем в течение последних 11 месяцев, а мы поставили по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 13,5 миллиарда кубометров газа больше на экспорт, то "Газпром" по итогам 2017 года установит абсолютный рекорд поставок газа на экспорт за всю свою историю – 192 миллиарда кубометров газа.
Что касается программы газификации, то в этом году будет построено 1700 километров, будет построено 160 котельных, газифицировано около 76 тысяч домовладений и квартир и газифицировано более 200 населенных пунктов.
Что касается 2018 года, мы планируем в 2018 году увеличить объем финансирования программы газификации на 25 процентов, в целом программы инвестиций на 2018-й и 2019 годы станут самыми масштабными за всю историю компании.
В 2018 году объем инвестиций составит 1 триллион 280 миллиардов, а в 2019-м – 1 триллион 400 миллиардов. Это связано, Владимир Владимирович, Вы знаете, с пиком инвестиционных потребностей по реализации наших важнейших стратегических проектов. Одновременно, эти проекты имеют директивный срок окончания – конец 2019 года. Это поставка газа в Китай по "восточному" маршруту, газопровод "Сила Сибири", обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ввод в конце 2019 года газопровода "Турецкий поток" и создание газотранспортных мощностей в "северном" коридоре, на северо-западе России для вывода газа с Ямала для потребителей в Российской Федерации и для поставок на экспорт по "Северному потоку".
Хотя инвестиции компании в ближайшие два года будут расти, мы абсолютно точно сохраним сбалансированную дивидендную политику. Объем дивидендных выплат в настоящее время составляет более 190 миллиардов рублей. И несмотря на рост инвестиционной программы "Газпрома", в ближайшее время дивидендные выплаты останутся на том же самом уровне – 190 миллиардов рублей.
Таким образом "Газпром" в течение ближайших двух лет полностью исполнит свои обязательства по поводу основных, стратегически важных инвестиционных проектов, выполнит свои обязательства перед поставщиками внутри страны и за рубежом по поставкам газа и, конечно, обеспечит прохождение осенне-зимнего максимума.
В.Путин: Хорошо. Поздравляю Вас с результатами, всех сотрудников "Газпрома". Это хорошие результаты, очень хорошие, рост приличный и по экспорту, и для внутреннего рынка. Рассчитываю на то, что все Ваши планы на 2018 год будут исполнены. Удачи.
Источник: Президент России