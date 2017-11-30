ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании III Железнодорожного съезда, прошедшего в Москве.

Он отметил, что "от работы железных дорог России во многом зависит динамика развития всей страны, качество национальной экономики и её глобальная конкурентоспособность. Поэтому задачи, которые стоят перед отраслью, требуют приоритетного и постоянного внимания, согласованных действий государства, регионов, бизнеса и, конечно, ключевого участника рынка – самой компании "РЖД".

"РЖД сегодня – ведущая сервисная компания России, которая конкурирует и за мировые грузопотоки. Это крупнейший корпоративный работодатель в стране и один из основных заказчиков для машиностроения и очень многих других отраслей экономики. Важно, что РЖД планомерно повышает эффективность своей работы, увеличивает производительность труда: за последние пять лет она выросла на треть, в текущем году она вырастет на девять процентов, а по плану на 2018 год – ещё на пять", – сказал в своём выступлении Владимир Путин.

Ранее в этот день Владимир Путин также посетил ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская".