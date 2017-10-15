Власти Пензенской области и города Сочи договорились о сотрудничестве
15.10.2017, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провёл встречу с главой города Анатолием Пахомовым в рамках рабочего визита в Сочи в воскресенье, 15 октября 2017 года. Стороны обсудили развитие внутреннего туризма в России и пути совместной работы в данном направлении.
Приветствуя главу города, губернатор отметил уникальность российского курорта. «Мы видим, как развивается Сочи, какой огромный объём работ проведён за последние годы, и сегодня всё больше жителей Пензенской области выбирают этот город – если в прошлом году из Пензы сюда летали два самолёта в неделю, то в этом году – уже пять, спрос на данное направление очень высокий», – сообщил глава региона.
«Кто не видел Сочи после Олимпиады – тот не видел России», – заявил Иван Белозерцев.
Анатолий Пахомов поблагодарил главу региона за внимание к вопросам туризма и сообщил о заинтересованности в сотрудничестве. «Весь мир стремится к тому, чтобы привлечь российского туриста. В Сочи 92 процента отдыхающих – это наши туристы, 8 процентов – жители других стран. Туризм – это стержень нашей экономики», – сообщил он.
Стороны договорились о проведении в Пензе презентации новых возможностей для отдыха в Сочи и развития туристического кластера.
Иван Белозерцев обратил внимание, что для жителей области необходимы предложения разных ценовых категорий. «Отдых на черноморском побережье, на всемирно известном курорте должен быть доступен для пензенцев, нужна дифференцированная ценовая политика», – подчеркнул он.
Глава города согласился, что необходимо менять стереотип об исключительно дорогостоящих турах на этот курорт. По его словам, здесь представлен широкий ряд отелей и гостиниц за различную стоимость. «Я как губернатор заинтересован в том, чтобы жители региона приезжали в Сочи, отдыхали, набирались сил и возвращались домой, получив яркие впечатления, заряд бодрости и энергии», – сказал глава субъекта федерации.
В завершение встречи было подписано Соглашение между правительством Пензенской области и администрацией города Сочи о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Приветствуя главу города, губернатор отметил уникальность российского курорта. «Мы видим, как развивается Сочи, какой огромный объём работ проведён за последние годы, и сегодня всё больше жителей Пензенской области выбирают этот город – если в прошлом году из Пензы сюда летали два самолёта в неделю, то в этом году – уже пять, спрос на данное направление очень высокий», – сообщил глава региона.
«Кто не видел Сочи после Олимпиады – тот не видел России», – заявил Иван Белозерцев.
Анатолий Пахомов поблагодарил главу региона за внимание к вопросам туризма и сообщил о заинтересованности в сотрудничестве. «Весь мир стремится к тому, чтобы привлечь российского туриста. В Сочи 92 процента отдыхающих – это наши туристы, 8 процентов – жители других стран. Туризм – это стержень нашей экономики», – сообщил он.
Стороны договорились о проведении в Пензе презентации новых возможностей для отдыха в Сочи и развития туристического кластера.
Иван Белозерцев обратил внимание, что для жителей области необходимы предложения разных ценовых категорий. «Отдых на черноморском побережье, на всемирно известном курорте должен быть доступен для пензенцев, нужна дифференцированная ценовая политика», – подчеркнул он.
Глава города согласился, что необходимо менять стереотип об исключительно дорогостоящих турах на этот курорт. По его словам, здесь представлен широкий ряд отелей и гостиниц за различную стоимость. «Я как губернатор заинтересован в том, чтобы жители региона приезжали в Сочи, отдыхали, набирались сил и возвращались домой, получив яркие впечатления, заряд бодрости и энергии», – сказал глава субъекта федерации.
В завершение встречи было подписано Соглашение между правительством Пензенской области и администрацией города Сочи о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Источник: Правительство Пензенской области