ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России утвердило "дорожную карту" по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года.



В документе предусматривается стимулирование инвестиционной деятельности производителей минеральных удобрений; развитие внутреннего рынка минеральных удобрений, включая стимулирование использования минеральных удобрений в растениеводстве и развитие национальной логистической инфраструктуры подотрасли минеральных удобрений; государственная поддержка экспортных поставок отечественных минеральных удобрений по согласованным направлениям.



Реализация Плана позволит создать условия для наращивания к 2025 году объёма производства минеральных удобрений – на 7,3 млн тонн больше по сравнению с 2016 годом, увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений на 4% и повысить потребление минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями.

Производство минеральных удобрений – ключевая подотрасль химической промышленности, занимающая одно из лидирующих мест в российском неуглеводородном несырьевом экспорте.

Рынок минеральных удобрений включает в себя четыре основных сегмента: азотные, фосфорные, калийные и сложные минеральные удобрения.

Объём выпуска минеральных удобрений за 2010–2016 годы увеличился на 18%, с 31,2 до 36,81 млн тонн. Для дальнейшего роста объёма выпуска минеральных удобрений требуется ввод новых мощностей.

Компаниями – производителями минеральных удобрений заявлено более 30 инвестиционных проектов по созданию новых и расширению существующих производств до 2030 года (общий объём – до 27 млн тонн).