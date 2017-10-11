ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" подвели итоги проведения мероприятий по выявлению безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии за 8 месяцев 2017 года.

С января по август текущего года работниками производственных отделений и районов электрических сетей, отдела безопасности филиала "Владимирэнерго" было организовано 678 профилактических рейдов, в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов и администраций муниципальных образований. В ходе них было выявлено 555 фактов хищения ресурса физическими и юридическими лицами в объёме 33,1 млн. кВт*ч. В результате противоправных действий недобросовестных потребителей сетевой компании нанесён ущерб в размере около 76,5 миллионов рублей. По всем случаям были составлены акты бездоговорного и безучётного энергопотребления, протоколы об административных правонарушениях для дальнейшей передачи в суд.

Энергетики напоминают, что наказание за электроворовство неминуемо. Причём в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности. Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.

От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

МРСК Центра и Приволжья намерено последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.