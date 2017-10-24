ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении гр-ки К., которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка замещала должность главного бухгалтера в ООО «ЛОТС».

Так, воспользовавшись служебным положением, позволявшим ей возможность самостоятельно осуществлять проведение платежей, главный бухгалтер в течение 2016 года перечисляла на расчётный счёт подконтрольной ей компании денежные средства, принадлежавшие ООО «ЛОТС», которые в дальнейшем присваивала себе.

В результате таких действий ей удалось похитить 1 млн 127 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой, в том числе находившийся в пользовании автомобиль и личные расчётные счета, наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.