Во всех муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон
23.10.2017, 10:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах Приморья.
Подача тепла идёт во всех городах и районах Приморского края. В понедельник, 23 октября, отопительный сезон начался в последнем муниципалитете – Владивостокском городском округе.
Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, процесс подключения всех объектов займёт до 10 дней. В первую очередь, отопление подаётся в больницы, школы, детские сады, затем уже подключается жилой фонд. Кроме этого, в некоторых случаях требуется время для регулировки внутридомовых систем, устранения аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.
«Уже запущено 740 котельных, отапливающих 1440 объектов соцкульбыта и 8813 жилых дома в 34 муниципалитетах края», – уточнила директор ведомства Елена Пархоменко.
Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов.
В крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тыс. жилых домов.
Отметим, всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.
Подача тепла идёт во всех городах и районах Приморского края. В понедельник, 23 октября, отопительный сезон начался в последнем муниципалитете – Владивостокском городском округе.
Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, процесс подключения всех объектов займёт до 10 дней. В первую очередь, отопление подаётся в больницы, школы, детские сады, затем уже подключается жилой фонд. Кроме этого, в некоторых случаях требуется время для регулировки внутридомовых систем, устранения аварий на теплотрассах, бойлерных и котельных.
«Уже запущено 740 котельных, отапливающих 1440 объектов соцкульбыта и 8813 жилых дома в 34 муниципалитетах края», – уточнила директор ведомства Елена Пархоменко.
Всего же в крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов.
В крае к зиме готовы 840 котельных, которые будут отапливать 1690 социально значимых объектов и почти 14 тыс. жилых домов.
Отметим, всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.
Источник: http://primorsky.ru