Семь американских военных самолетов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье вблизи побережья Сирии, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Шесть самолетов вылетели с итальянского острова Сицилия, еще один – с греческого Кипра.

Как ранее сообщили американские СМИ, Вашингтон рассматривает около восьми целей для удара по Сирии. В их числе, два военных аэродрома, а также предприятие, на котором может идти производство химоружия.

Также в четверг стало известно, что Лондон отправил в регион самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R1.

В середине недели власти Великобритании приняли решение использовать для возможного удара по Сирии военные самолеты, которые базируются на острове Кипр. Кроме того, в регион направлены подводные лодки.

Одновременно США выдвинули к берегам Сирии несколько военных кораблей с крылатыми ракетами на борту.

Несмотря на внушительные военные приготовления, в Белом доме заявляют, что окончательное решение о нанесении военного удара до сих пор не принято. Как сказал президент США Дональд Трамп, он ранее нигде не фиксировал сроки нанесения удара. По словам, главы США, военного ответа может и не быть вовсе, хотя активные приготовления западных стран говорят об обратном.