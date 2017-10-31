"Волгабас" планирует расширить модельный ряд беспилотников на модульной платформе "MatrЁshka"
31.10.2017, 20:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 31 октября заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов посетил Владимирскую область с рабочим визитом. Вместе с Губернатором Светланой Орловой он осмотрел завод "Волгабас" в Собинском районе. В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы региона Алексей Конышев, вице-губернатор Ренат Чагаев, руководители структурных подразделений областной администрации и Минпромторга России, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, глава администрации Собинского района Александр Разов и генеральный директор ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин.
Делегация осмотрела производственные площадки и оценила готовую продукцию нового предприятия, которое планирует выйти на полную производственную мощность в декабре этого года.
Александр Морозов отметил, что завод "Волгабас" в Собинском районе является ярким примером качественной поддержки инвесторов.
Важно, что экономическая политика Владимирской области направлена не только на привлечение инвесторов, но и на интеграцию других предприятий, в том числе малых, которые выступают в качестве поставщиков услуг, материалов и компонентов, -
сказал замглавы Минпромторга России.
На сегодняшний день в кооперации с "Волгабасом" работают более 30 местных компаний, и этот перечень постоянно пополняется новыми партнёрами.
Новое предприятие обещает стать полноценным научно-производственным комплексом, где выпуск автобусов будет органично сочетаться с инновационным проектированием. В настоящее время подготовлены роботизированные линии, проводятся тестовые и пуско-наладочные работы. Процесс сварки на заводе будет полностью автоматизирован, что обеспечит высокую скорость и стабильное качество работы.
Основной продукцией производственного комплекса станут автобусы различного класса и назначения, в том числе перспективных разработок - газомоторные, электрические и беспилотные машины. В ближайшие два года планируется расширить модельный ряд беспилотников на модульной платформе "MatrЁshka" и занять нишу на зарубежных рынках. Сейчас беспилотные автобусы испытываются на полигонах Москвы и Дальнего Востока. Для выхода на дороги общего пользования необходимо принятие соответствующего законодательства.
Финансовые вливания в реализацию первого этапа этого стратегического инвестиционного проекта составляют 3,6 млрд. рублей. Проектная мощность производственного комплекса при полной загрузке составит до 1200 автобусов в год. На сегодняшний день на предприятии трудятся 250 человек, при выходе на полную мощность планируется создать 650 рабочих мест.
В ходе посещения Владимирской области заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов побывал также на Ковровском электромеханическом заводе, где совместно с Губернатором Светланой Орловой провёл рабочее совещание по вопросам развития в 33-м регионе промышленности и импортозамещения. Кроме того, замминистра выкроил в своём насыщенном рабочем графике немного времени для прогулки по новой пешеходной улице города Владимира.
Делегация осмотрела производственные площадки и оценила готовую продукцию нового предприятия, которое планирует выйти на полную производственную мощность в декабре этого года.
Александр Морозов отметил, что завод "Волгабас" в Собинском районе является ярким примером качественной поддержки инвесторов.
Важно, что экономическая политика Владимирской области направлена не только на привлечение инвесторов, но и на интеграцию других предприятий, в том числе малых, которые выступают в качестве поставщиков услуг, материалов и компонентов, -
сказал замглавы Минпромторга России.
На сегодняшний день в кооперации с "Волгабасом" работают более 30 местных компаний, и этот перечень постоянно пополняется новыми партнёрами.
Новое предприятие обещает стать полноценным научно-производственным комплексом, где выпуск автобусов будет органично сочетаться с инновационным проектированием. В настоящее время подготовлены роботизированные линии, проводятся тестовые и пуско-наладочные работы. Процесс сварки на заводе будет полностью автоматизирован, что обеспечит высокую скорость и стабильное качество работы.
Основной продукцией производственного комплекса станут автобусы различного класса и назначения, в том числе перспективных разработок - газомоторные, электрические и беспилотные машины. В ближайшие два года планируется расширить модельный ряд беспилотников на модульной платформе "MatrЁshka" и занять нишу на зарубежных рынках. Сейчас беспилотные автобусы испытываются на полигонах Москвы и Дальнего Востока. Для выхода на дороги общего пользования необходимо принятие соответствующего законодательства.
Финансовые вливания в реализацию первого этапа этого стратегического инвестиционного проекта составляют 3,6 млрд. рублей. Проектная мощность производственного комплекса при полной загрузке составит до 1200 автобусов в год. На сегодняшний день на предприятии трудятся 250 человек, при выходе на полную мощность планируется создать 650 рабочих мест.
В ходе посещения Владимирской области заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов побывал также на Ковровском электромеханическом заводе, где совместно с Губернатором Светланой Орловой провёл рабочее совещание по вопросам развития в 33-м регионе промышленности и импортозамещения. Кроме того, замминистра выкроил в своём насыщенном рабочем графике немного времени для прогулки по новой пешеходной улице города Владимира.
Источник: Минпромторг