Volkswagen отзывает в России более 30 тыс. Polo Sedan
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Фольксваген Груп Рус" объявила об отзыве 30777 автомобилей Volkswagen Polo Sedan, реализованных c 2015-го по 2017 год. Причиной отзыва является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведён ремонт, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Polo Sedan, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.