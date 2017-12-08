ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Фольксваген Груп Рус" объявила об отзыве 30777 автомобилей Volkswagen Polo Sedan, реализованных c 2015-го по 2017 год. Причиной отзыва является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведён ремонт, сообщает пресс-служба Росстандарта.