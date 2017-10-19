ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государственная Дума проведёт парламентские слушания с целью совершенствования законодательства в сфере оказания социальных услуг некоммерческими организациям. Об этом сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на площадке XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

На встрече с участниками фестиваля председателю Госдумы задали вопрос о проблеме передачи государственных функций НКО. Володин напомнил, что на федеральном уровне нормативная база была создана два года назад. «Наша задача, наверное, в рамках Государственной Думы провести слушания, что мы и сделаем», — сказал Володин.



Он пригласил молодёжь к диалогу и сообщил, что в слушаниях примут участие представители НКО из регионов. «Те вопросы, с которыми вы сталкиваетесь, возможно, сподвигнут нас на то, чтобы мы делали какие-то изменения в действующее законодательство, чтобы закон был более эффективен», — добавил он.