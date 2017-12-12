ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спикер Государственной Думы поздравил россиян с Днём Конституции, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, принятая 24 года назад всенародным голосованием, она стала основой правовой системы РФ. За эти годы Россия прошла огромный путь: было обеспечено развитие политической системы и экономики, сохраняется межнациональное и межконфессиональное согласие, выполняются социальные обязательства, отметил в поздравлении Володин.

"Незыблемость ценностей Конституции – обязательное условие для поступательного развития государства, успеха и благополучия граждан России", - подчеркнул спикер Госдумы.