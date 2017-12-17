ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 декабря впервые состоялись парламентские слушания Парламентского Собрания Союза Беларуси и России на тему: «Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства». С идеей их проведения выступил на предыдущей сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Минске Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России .

Мероприятие состоялось в рамках пятьдесят третьей сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В дискуссии приняли участие депутаты Парламентского Собрания, представители министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел Российской Федерации, их коллеги из профильных ведомств Республики Беларусь.

Открывая слушания, В.Володин отметил важность анализа правоприменительной практики нормативных документов Союзного государства, особенно, когда речь идёт о нормах, непосредственно затрагивающих права граждан. «Нам необходим диалог, необходимо понимание ситуации, когда мы говорим о гармонизации законодательства, нужно говорить и о правоприменительной практике. Нам важно почувствовать, понять эти проблемы и затем отработать эти вопросы на законодательном уровне вместе с исполнительной структурой Союзного государства», - сказал В.Володин.

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что обеспечение прав граждан – это «главное достижение Союзного государства». «Сегодня сформирована эффективная нормативная база, обеспечивающая права наших граждан во всех сферах жизни, весом в этом процессе вклад парламентариев», - подчеркнул он.

Председатель Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками , отметил, что депутатами ведётся активная работа по гармонизации законодательства. Он напомнил, что по инициативе Председателя Государственной Думы законодательно было закреплено право использования белорусскими гражданами водительского удостоверения для работы в России. Он также уверен, что Белоруссия и Россия должны показать пример сотрудничества в миграционной сфере. В этом направлении одним из важнейших решений должно стать подписание соглашения о взаимном признании виз. «Это даст возможность урегулировать вопросы пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран», - добавил Григорий Рапота, выразив при этом надежду, что соответствующий документ будет принят в ближайшее время.

Заведующий консульским отделом Посольства России в Белоруссии Гавриил Мамонтов с сожалением отметил, что российские граждане в Беларуси имеют статус иностранцев и не обладают равными правами. Он, в частности, отметил отсутствие права приобретения земель в Белоруссии: россияне могут их только наследовать, тогда как белорусы имеют возможность становиться собственниками земли в России. Он также напомнил о высоких ставках для санаторно-курортного обслуживания и завышенную стоимость обучения для россиян в белорусских вузах. Необходима и гармонизация в области уголовного законодательства. В Белоруссии запрещены все виды травматического оружия, в России на него выдается разрешение, Г.Мамонтов рассказал, что были случаи уголовного преследования тех россиян, которые въехали в Республику Беларусь с травматическими пистолетами, не зная законов страны.

Заместитель Министра труда и социальной защиты России Алексей Черкасов отметил, что специалисты двух стран находятся в постоянном взаимодействии: «Уже выработаны единые подходы в области пенсионного законодательства и пенсионного обеспечения, у нас в этом отношении наметился серьёзный прорыв с белорусскими коллегами».

Положительную динамику подтвердил заместитель Министра труда и социальной защиты Белоруссии Валерий Ковальков. «Это наша работа – обеспечивать законодательное взаимодействие во благо наших народов», - сказал он.

Заместитель Министра здравоохранения России Дмитрий Костенников подчеркнул, что сотрудничество министерств здравоохранения России и Белоруссии также развивается динамично. Он обратил внимание на разную стоимость медицинских услуг: для россиян лечение в братском государстве в 2-3 раза дороже. При этом он добавил, что ведомства ищут способы решения данной проблемы. С ним согласилась и начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Белоруссии Елена Богдан.