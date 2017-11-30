Воробьёв: ЦКАД даст мощный толчок к экономическому развитию Подмосковья
30.11.2017, 21:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) позволит упростить логистику в Подмосковье и привлечет в регион новые экономические проекты, сообщает РИАМО со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"ЦКАД позволит разгрузить Москву и Московскую область, эта артерия даст возможность для экономического развития региона. Четыре километра – это мизер, но очень важный. Затем 76 километров будут сданы. В 2018–2020 годах трасса будет сдана. Там начнется более активная экономическая жизнь. Логистика станет более доступной, комфортной", – сказал Воробьев в эфире телеканала "360° Подмосковье".
Как напоминает информагентство, 10 ноября министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ГК "Автодор" Сергей Кельбах открыли движение на участке пятого пускового комплекса ЦКАД в обход Звенигорода. Открыт участок протяженностью более 3,6 километра. Протяженность всего пятого пускового комплекса составляет 76,44 километра.
ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, реализуемых государственной компанией "Автодор". После завершения строительства ЦКАД станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона, освободив городские вылетные магистрали и МКАД от транзитной нагрузки, а также основой опорной сети скоростных магистральных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.
"ЦКАД позволит разгрузить Москву и Московскую область, эта артерия даст возможность для экономического развития региона. Четыре километра – это мизер, но очень важный. Затем 76 километров будут сданы. В 2018–2020 годах трасса будет сдана. Там начнется более активная экономическая жизнь. Логистика станет более доступной, комфортной", – сказал Воробьев в эфире телеканала "360° Подмосковье".
Как напоминает информагентство, 10 ноября министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава ГК "Автодор" Сергей Кельбах открыли движение на участке пятого пускового комплекса ЦКАД в обход Звенигорода. Открыт участок протяженностью более 3,6 километра. Протяженность всего пятого пускового комплекса составляет 76,44 километра.
ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, реализуемых государственной компанией "Автодор". После завершения строительства ЦКАД станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона, освободив городские вылетные магистрали и МКАД от транзитной нагрузки, а также основой опорной сети скоростных магистральных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.
Источник: Официальный портал Московской области