ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Воткинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2017-2018 годов. Соответствующий документ директору предприятия Алексею Бякову вручил заместитель главного инженера, директор департамента модернизации оборудования ПАО «РусГидро» Алексей Никитин.

Получению паспорта готовности к ОЗП предшествовала проверка филиала специальной комиссией, в состав которой вошли представители Западно-Уральского управления Ростехнадзора, Системного оператора, МЧС России по Пермскому краю и «РусГидро». Для обеспечения надежной работы гидростанции в период холодов, специалисты Воткинской ГЭС провели комплекс подготовительных мероприятий. Гидроэнергетики выполнили плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, проверили устройства защиты, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации. Оперативный персонал ГЭС провел противоаварийные тренировки по отработке действий по ликвидации внештатных ситуаций в условиях низких температур. По итогам проверки комиссия подтвердила готовность Воткинской ГЭС к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок.