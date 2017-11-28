ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Тюмени состоялась секция для федеральных СМИ и блогеров - участников информационного тура, который проводился при поддержке Федерального агентства по туризму.

Секция включала в себя ознакомление с культурно-познавательным туризмом Тюменской области, посещение достопримечательностей региона, города Тобольска, дома – музея Г.Е. Распутина в селе Покровском.

Также участники стали первопроходцами нового тура «Чёрное золото Сибири». Маршрут включает в себя посещение музея нефти, кернохранилища, нефтегазового колледжа и международно-учебного тренировочного центра Тюменского индустриального университета: центр оснащён уникальным оборудованием для имитации процессов бурения и эксплуатации скважин.



Желающие погрузиться в тему освоения тюменского севера в рамках нового тура смогут потрогать нефть, пройти обряд посвящения в нефтяники, где нужно прочитать клятву нефтяника, обмазаться нефтью, облачится в рабочую одежду нефтяников. Кроме того, туристов свозят на полигон Тюменского индустриального университета в Успенке - уникальный и единственный в области полигон, где расположена буровая установка высотой 43 метра и грузоподъёмностью 150 тонн.



«Этот тур станет изюминкой Тюменской области, мало кто знает, как добывают нефть, как происходило освоение тюменского севера. Тур должен стать визитной карточкой Тюменской области и привлечь туристов. Сегодня в мире уже есть опыт проведения интерактивных туров с погружением в отрасль, например, туристы едут добывать золото на Аляску, в Австралию, в Швейцарию», - отметил директор Департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.



Тур будет наполнен интересными сюрпризами для туристов, например, можно будет попробовать необычное блюдо - уху «с нефтью». На полигоне Тюменского индустриального университета в Успенке приготовили «уху нефтяника» по специальному рецепту Давида Хачатряна шеф-повара, вице-президента ассоциации кулинаров «Вкус Мира Рус».



«Сегодня многие процессы, происходящие вокруг еды, гастрономии, и туризма, связаны с креативным туристическим опытом. «Уха нефтяника» станет точкой притяжения для туристов в Тюмени. Это необычное, вкусное блюдо сделает Тюменскую область уникальной и неповторимой на фоне других городов России, и конечно, подчеркнет местный сибирский колорит» - отметил вице-президент ассоциации кулинаров «Вкус Мира Рус» Давид Хачатрян.