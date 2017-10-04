Время трансляции бегущих строк рекламы на региональных телеканалах предложили увеличить
04.10.2017, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На рассмотрение Госlумы поступил правительственный законопроект №276385-7 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О рекламе», разработанный Минкомсвязью России во исполнение поручений Президента по итогам состоявшегося в 2015 году II Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».
Законопроектом предлагается установить для региональных телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов Федерации, дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом «бегущей строки». Сейчас общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы не может превышать 15% времени вещания в течение часа.
Предусматривается, что такая реклама не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы (т.е. может быть увеличена до 20% времени вещания в течение часа), а в информационных и информационно-развлекательных передачах – 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов (35% времени вещания в течение часа).
Законопроектом предлагается установить для региональных телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов Федерации, дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом «бегущей строки». Сейчас общая продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы не может превышать 15% времени вещания в течение часа.
Предусматривается, что такая реклама не может превышать 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы (т.е. может быть увеличена до 20% времени вещания в течение часа), а в информационных и информационно-развлекательных передачах – 15% сверх общей продолжительности рекламы и продолжительности рекламы, установленной для региональных телеканалов (35% времени вещания в течение часа).
Источник: Госдума