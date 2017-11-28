Все городские службы Москвы из-за снегопада перешли на усиленный режим работы
28.11.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Снегопад, который начался в первой половине дня, продолжается. Дороги местами покрылись льдом, что осложнило транспортную ситуацию в городе. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.
В преддверии жеребьёвки чемпионата мира по футболу в Москву прибывают делегации разных стран во главе с первыми лицами. Из-за этого особенно загружены Ленинградское и Звенигородское шоссе, проспект Андропова, Рязанский проспект, Третье транспортное и Садовое кольцо.
Снегоуборочная техника и все службы Московского метрополитена перешли на усиленный график. Подземка работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию.
Снегопад продлится до ночи, предупредили в Гидрометцентре. Вестибюли и лестничные сходы будут очищать от снега чаще, чтобы избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизмы эскалаторов.
Водителям в вечерний час пик лучше всего пользоваться общественным транспортом. В случае аварии рекомендуется пользоваться европротоколом.
В преддверии жеребьёвки чемпионата мира по футболу в Москву прибывают делегации разных стран во главе с первыми лицами. Из-за этого особенно загружены Ленинградское и Звенигородское шоссе, проспект Андропова, Рязанский проспект, Третье транспортное и Садовое кольцо.
Снегоуборочная техника и все службы Московского метрополитена перешли на усиленный график. Подземка работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию.
Снегопад продлится до ночи, предупредили в Гидрометцентре. Вестибюли и лестничные сходы будут очищать от снега чаще, чтобы избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизмы эскалаторов.
Водителям в вечерний час пик лучше всего пользоваться общественным транспортом. В случае аварии рекомендуется пользоваться европротоколом.