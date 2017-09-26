ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Партпроект "Единой России" "Здоровье детям" при строительстве перинатальных центров взаимодействует не только с региональными отделениями "Единой России", но и со всеми профильными ведомствами. Об этом заявил федеральный координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, выступая на селекторном совещании, посвящённом ходу строительства перинатальных центров в РФ.

"Мы оказываем поддержку всем заинтересованным лицам и в первую очередь нашим мамам, отслеживаем ситуацию со строительством перинатальных центров. Несмотря на большой объём выделенных средств, в некоторых регионах есть проблемы и сдвиг по срокам. В связи с этим необходимо усилить взаимодействие госорганов, депутатов и Партии, чтобы все шероховатости были устранены. Такие центры - это шаг в будущее, здания должны быть новыми", - заявил Морозов.

По словам представителей регионов, принимавших участие в селекторе, многие центры планируют сдать работы осенью и пройти процедуру лицензирования до конца года. Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения РФ Елена Барбарина в свою очередь указала, что Министерство обращает первостепенное внимание на те перинатальные центры, у которых в качестве срока принятия пациентов указано 31 декабря. "Есть опасения, что сроки могут сдвинуться. В настоящий момент у нас в стадии строительства остаётся 14 центров, 13 из них практически полностью построены, идёт отделка", – рассказала она.

В свою очередь председатель Федерального Фонда ОМС Наталья Стадченко заявила, что на 1 сентября в текущем году освоено 67 млрд рублей, что составляет 82% от общей выделенной суммы. "В некоторых регионах есть разрыв между утверждёнными средствами и сметой. Мы следим за возвращением средств, но призываем своевременно расходовать выделенные деньги", - добавила она.