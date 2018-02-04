ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца понедельника в Москве выпадет ещё примерно 25 сантиметров снега, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, за прошедшие сутки в столице уже выпало примерно 22 сантиметра осадков в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя.

«Все службы переведены в круглосуточный режим работы, работают более 15 тысяч единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники. Примерно 70 тысяч человек заняты очисткой пешеходных зон, тротуаров и дворов», — рассказал руководитель столичного комплекса городского хозяйства.

Столичные улицы убирают и обрабатывают противогололедными реагентами каждые четыре часа, дополнительно коммунальщики используют мелкогравийную крошку. «За сутки вывезено почти 800 тысяч кубометров снега, и эта работа будет продолжаться», — добавил Бирюков.