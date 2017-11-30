ОРЕАНДА-НОВОСТИ 30 ноября 2017 г. состоялась встреча Председателя Государственной Думы с руководством и сотрудниками Государственной корпорации «Ростех» в связи с 10-летним юбилеем компании.



По решению Совета Государственной Думы ряд сотрудников «Ростеха» был награжден почетными грамотами Государственной Думы и Благодарностями Председателя Государственной Думы.



Председатель Государственной Думы поблагодарил главу компании Сергея Чемезова за активную работу «Ростеха» с Государственной Думой.



«Хотел бы отметить важность участия сотрудников корпорации в качестве экспертов Государственной Думы по вопросам законотворчества. Наша совместная работа делает этот процесс более эффективным. Люди – самый ценный актив компании. Это уникальные специалисты, которые создают высокотехнологичную продукцию, пользующуюся спросом во всех странах. Корпорация уделяет большое внимание цифровой экономике, развивает наукоемкие отрасли и является ведущим поставщиком современного вооружения», - отметил.