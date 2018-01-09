Вячеслав Володин рассказал о приоритетах работы депутатов в весеннюю сессию
09.01.2018, 15:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Государственной Думы рассказал о приоритетах работы депутатов в весеннюю сессию: "В нашей повестке 1438 законопроектов, один из основных приоритетов – законодательное обеспечение цифровой экономики. Уже на этой неделе мы рассмотрим законопроект, который будет регулировать государственно-частное партнерство в области развития информационных систем, в частности в IT-технологиях. Это очень важная тема, мы считаем, что нужно создавать все условия для развития цифровой экономики – это наше будущее, это перспективы не только для нашей экономики, но и для мировой". В.Володин уверен, что законодательная поддержка российских наработок в области цифровых технологий позволит сделать их предметом экспорта.
"Вопрос завершения законодательного обеспечения послания Президента России Федеральному Собранию также в приоритете в работе парламентариев. Нам необходимо принять 23 законопроекта, мы с Правительством России над этим работаем, считаем, что это нужно сделать максимально быстро. Законодательное обеспечение послания Президента – это решение вопросов, которых ждут люди", – сказал В.Володин.
Также в приоритетном порядке депутаты рассмотрят вопросы, связанные с созданием условий для развития предпринимательства, обеспечением жильем россиян, защитой интересов обманутых дольщиков.
Председатель Государственной Думы сообщил о создании рабочей группы для изучения возможных конфликтов интересов у депутатов. подчеркнул, что по итогам ее работы возможно принятие антикоррупционных поправок в действующее законодательство. "Задача рабочей группы – изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов, и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов", – сказал В.Володин. Он также уточнил, "поводом для создания рабочей группы стало обсуждение тем, связанных с конфликтами интересов, которые касались наших коллег, и понимание того, что есть несовершенство закона". "В этой связи мы считаем, было бы правильно собрать всех профессионалов для поиска решений", – подчеркнул Председатель Государственной Думы.
В состав рабочей группы вошли председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции , председатель Комитета по государственному строительству и законодательству , председатель Комитета по контролю и Регламенту , глава Комиссии по вопросам депутатской этики , глава Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев .
"Вопрос завершения законодательного обеспечения послания Президента России Федеральному Собранию также в приоритете в работе парламентариев. Нам необходимо принять 23 законопроекта, мы с Правительством России над этим работаем, считаем, что это нужно сделать максимально быстро. Законодательное обеспечение послания Президента – это решение вопросов, которых ждут люди", – сказал В.Володин.
Также в приоритетном порядке депутаты рассмотрят вопросы, связанные с созданием условий для развития предпринимательства, обеспечением жильем россиян, защитой интересов обманутых дольщиков.
Председатель Государственной Думы сообщил о создании рабочей группы для изучения возможных конфликтов интересов у депутатов. подчеркнул, что по итогам ее работы возможно принятие антикоррупционных поправок в действующее законодательство. "Задача рабочей группы – изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов, и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов", – сказал В.Володин. Он также уточнил, "поводом для создания рабочей группы стало обсуждение тем, связанных с конфликтами интересов, которые касались наших коллег, и понимание того, что есть несовершенство закона". "В этой связи мы считаем, было бы правильно собрать всех профессионалов для поиска решений", – подчеркнул Председатель Государственной Думы.
В состав рабочей группы вошли председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции , председатель Комитета по государственному строительству и законодательству , председатель Комитета по контролю и Регламенту , глава Комиссии по вопросам депутатской этики , глава Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах парламентариев .
Источник: Госдума