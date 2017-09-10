ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков проголосовал на муниципальных выборах в Москве.

"Я всегда принимаю участие в голосовании. Выборы любого уровня – это выражение гражданской позиции. Голосуя, мы голосуем за ту или иную программу, за то что будет окружать нас и наших детей", - сказал Жуков.

Он отметил, что голосовал за того, кто будет заниматься проблемами, "которые ближе всего к нам — проблемами нашего района — за то каким будет наш двор, наш парк".