ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ровно в 20 часов по местному времени на всех избирательных участках Хабаровского края завершилась процедура голосования.

На 18.00 по местному времени явка избирателей в регионе составила почти 24% - на избирательные участки пришли более 26 тыс. жителей края. В лидерах по числу проголосовавших остался Аяно-Майский район (47,7%), а также Тугуро-Чумиканский район (почти 40%) и Ванинский район (31,1%).

Выборы проходили в 11 муниципальных районах Хабаровского края, а также в городе Комсомольске-на-Амуре.

В ходе кампании будет замещён 731 мандат. В настоящее время счётные комиссии приступили к обработке бюллетеней и оформлению соответствующих протоколов. Точные данные о явке, а также предварительные итоги голосования краевой избирком обнародует в понедельник.