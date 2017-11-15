Вылов скумбрии в 4 раза превысил уровень прошлого года
15.11.2017, 10:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По состоянию на 14 ноября российские рыбаки добыли 54 тыс. тонн сардины иваси, скумбрии и сайры – на 88% больше уровня прошлого года. В Росрыболовстве обсудили ход освоения перспективных объектов промысла в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
Положительная динамика складывается на вылове скумбрии – 33 тыс. тонн, что в 4 раза превышает уровень аналогичного периода 2016 года, сардины иваси добыто вдвое больше прошлогоднего показателя – 15,2 тыс. тонн. Сайры освоено 6,1 тыс. тонн (43% к уровню 2016 года).
Всего в пределах исключительной экономической зоны России и открытых водах северо-западной части Тихого океана (СЗТО) работают 30 российских судов. Иностранные пользователи на прошлой неделе не осуществляли вылов перспективных объектов в ИЭЗ России.
О промысловой обстановке непосредственно из района добычи доложил ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Дмитрий Антоненко.
Согласно прогнозу, сделанному на прошлой неделе, уловы скумбрии в водах России снизились. Добычу здесь ведут два судна, улов на каждом не превышает 20 тонн в сутки, а скопления сардины иваси практически отсутствуют. Часть российских судов снялась с промысла сардины иваси и скумбрии и перешла на другие объекты. Сейчас добычей занимаются всего семь судов, пять из них работают в исключительной экономической зоне Японии южнее острова Хоккайдо. Промысловая обстановка остается стабильной. Средний вылов на судосутки составляет 72 тонны, среднесуточный по экспедиции – 500 тонн. Уловов скумбрии следует ожидать до середины декабря, а по сардине иваси прогноз менее оптимистичный: выловы снижаются и носят случайный характер.
О ситуации на промысле сайры доложил научный наблюдатель ТИНРО-Центра Виктор Филатов. В связи со штормом 11 и 12 ноября суда на вылов сайры не выходили, но в последующие дни, особенно в зоне субарктического фронта, некоторые суда вылавливали до 40 тонн. В районе добычи сосредоточено много иностранных судов, однако, всем добытчикам приходится довольствоваться средними скоплениями рыбы и «маленькой сайрой», средний размер особей в пределах 27-29 сантиметров. По прогнозу, рыба есть, она накапливается в субарктическом фронте, 13 единиц флота будет работать здесь еще неделю.
По поручению заместителя руководителя Росрыболовства, данном на предыдущем совещании, ученые вместе с судовладельцами обсудили ситуацию на промысле сайры за последние годы. Как уже отмечалось, картина по миграции рыб схожа с 1983-1988 годами, когда скумбрия появилась в российских водах и результаты промысла были достаточно высокими. В 1984 году экспедиция по сайре была нулевой: подходов не было. Тогда, в 1986 году была организована специальная научная экспедиция, нацеленная на поиск рыбы на широте 55 градусов, в районе центральных и северных Курильских островов. По словам Виктора Филатова, возглавлявшего тогда поисковые работы в штабе экспедиции, годом позже, в 1987 году, рыбакам удалось освоить хорошие объемы благодаря рекомендациям исследователей. Этот опыт подсказывает необходимость планирования и организации поисковой работы специализированными судами, как например, научно-исследовательским судном «Владимир Сафонов». Для судовладельцев, которые уже с июня 2018 года начнут принимать решения по участию в промысле перспективных объектов рыболовства, необходим научный прогноз предстоящей путины.
В ходе совещания заместитель руководителя Росрыболовства поручил директорам подведомственных научных институтов подготовить информацию о состоянии запасов скумбрии и сайры к предстоящей 34-й сессии российско-японской комиссии по рыболовству, которая начнет свою работу 27 ноября 2017 года. Вместе с тем, территориальным управлениям поручено проинформировать рыбаков, ведущих промысел в японских водах и заинтересованных в переговорах с японской стороной, о возможности принять участие в мероприятии.
Петр Савчук еще раз подчеркнул важность своевременного принятия мер, обеспечивающих перемещение флота в выгодные, с точки зрения вылова, районы, а также необходимость оперативной переориентации судовладельцев на вылов тех видов рыб, по которым прогнозируются хорошие уловы.
Положительная динамика складывается на вылове скумбрии – 33 тыс. тонн, что в 4 раза превышает уровень аналогичного периода 2016 года, сардины иваси добыто вдвое больше прошлогоднего показателя – 15,2 тыс. тонн. Сайры освоено 6,1 тыс. тонн (43% к уровню 2016 года).
Всего в пределах исключительной экономической зоны России и открытых водах северо-западной части Тихого океана (СЗТО) работают 30 российских судов. Иностранные пользователи на прошлой неделе не осуществляли вылов перспективных объектов в ИЭЗ России.
О промысловой обстановке непосредственно из района добычи доложил ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ТИНРО-Центр» Дмитрий Антоненко.
Согласно прогнозу, сделанному на прошлой неделе, уловы скумбрии в водах России снизились. Добычу здесь ведут два судна, улов на каждом не превышает 20 тонн в сутки, а скопления сардины иваси практически отсутствуют. Часть российских судов снялась с промысла сардины иваси и скумбрии и перешла на другие объекты. Сейчас добычей занимаются всего семь судов, пять из них работают в исключительной экономической зоне Японии южнее острова Хоккайдо. Промысловая обстановка остается стабильной. Средний вылов на судосутки составляет 72 тонны, среднесуточный по экспедиции – 500 тонн. Уловов скумбрии следует ожидать до середины декабря, а по сардине иваси прогноз менее оптимистичный: выловы снижаются и носят случайный характер.
О ситуации на промысле сайры доложил научный наблюдатель ТИНРО-Центра Виктор Филатов. В связи со штормом 11 и 12 ноября суда на вылов сайры не выходили, но в последующие дни, особенно в зоне субарктического фронта, некоторые суда вылавливали до 40 тонн. В районе добычи сосредоточено много иностранных судов, однако, всем добытчикам приходится довольствоваться средними скоплениями рыбы и «маленькой сайрой», средний размер особей в пределах 27-29 сантиметров. По прогнозу, рыба есть, она накапливается в субарктическом фронте, 13 единиц флота будет работать здесь еще неделю.
По поручению заместителя руководителя Росрыболовства, данном на предыдущем совещании, ученые вместе с судовладельцами обсудили ситуацию на промысле сайры за последние годы. Как уже отмечалось, картина по миграции рыб схожа с 1983-1988 годами, когда скумбрия появилась в российских водах и результаты промысла были достаточно высокими. В 1984 году экспедиция по сайре была нулевой: подходов не было. Тогда, в 1986 году была организована специальная научная экспедиция, нацеленная на поиск рыбы на широте 55 градусов, в районе центральных и северных Курильских островов. По словам Виктора Филатова, возглавлявшего тогда поисковые работы в штабе экспедиции, годом позже, в 1987 году, рыбакам удалось освоить хорошие объемы благодаря рекомендациям исследователей. Этот опыт подсказывает необходимость планирования и организации поисковой работы специализированными судами, как например, научно-исследовательским судном «Владимир Сафонов». Для судовладельцев, которые уже с июня 2018 года начнут принимать решения по участию в промысле перспективных объектов рыболовства, необходим научный прогноз предстоящей путины.
В ходе совещания заместитель руководителя Росрыболовства поручил директорам подведомственных научных институтов подготовить информацию о состоянии запасов скумбрии и сайры к предстоящей 34-й сессии российско-японской комиссии по рыболовству, которая начнет свою работу 27 ноября 2017 года. Вместе с тем, территориальным управлениям поручено проинформировать рыбаков, ведущих промысел в японских водах и заинтересованных в переговорах с японской стороной, о возможности принять участие в мероприятии.
Петр Савчук еще раз подчеркнул важность своевременного принятия мер, обеспечивающих перемещение флота в выгодные, с точки зрения вылова, районы, а также необходимость оперативной переориентации судовладельцев на вылов тех видов рыб, по которым прогнозируются хорошие уловы.
Источник: http://fish.gov.ru/