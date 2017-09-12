Выпуск гражданской продукции фотоники с 2013 года вырос в 6 раз
12.09.2017, 20:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 сентября 2017 года, под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева состоялось заседание Правительственной комиссии по импортозамещению. Обсуждались вопросы локализации производства компонентов для научного, испытательного и производственного оборудования в области фотоники и микроэлектроники. С докладом выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Перед началом заседания правительственная делегация посетила III Международную специализированную выставку "Импортозамещение", проходящую в Международном выставочном центре "Крокус Экспо".
Открывая заседание, Дмитрий Медведев отметил, что на экспозиционных стендах представлены качественные, технологически сложные решения с отметкой "Сделано в России", многие из которых уже используются в промышленности. По словам главы Правительства, процесс импортозамещения демонстрирует высокую динамику: в отдельных областях переход на отечественные компоненты идёт опережающими темпами.
"Я имею в виду и сельское хозяйство, и машиностроение, и топливно-энергетический комплекс, и радиоэлектронику. Несколько сотен товаров уже практически находятся в серии. Особенно хотел бы отметить импортозамещение на региональном уровне. Создаются местные фонды развития промышленности, достаточно широко применяются специальные инвестконтракты", - сообщил Дмитрий Медведев.
Говоря о фотонике, он подчеркнул, что эта отрасль может быть ключевым направлением развития современной науки, техники и технологий, поскольку такого рода продукция широко применяется в научных исследованиях, оборонно-промышленном комплексе, микроэлектронике, машиностроении, медицине и многих других областях. По оценкам экспертов, объём рынка гражданской фотоники - 60–70 млрд. рублей в год.
На сегодняшний день для развития отрасли сформированы постоянные специальные советы при Минпромторге и Минобрнауки, утверждена межведомственная программа, в рамках которой сформулированы и отобраны приоритетные проекты для государственной поддержки. Запуск программы запланирован на текущий год.
Дмитрий Медведев также отметил, что одна из основных задач отрасли заключается в минимизации зависимости от импорта оптического волокна. Среди других направлений развития фотоники, он перечислил разработки в области солнечной генерации и лазерных технологий.
"Общая задача и производителей, и государства – стараться показывать преимущества наших разработок. Естественно, должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами. А с другой стороны – стимулировать при помощи государственных механизмов к приобретению российских товаров, российской техники, имеющих соответствующие кондиции по качеству и популярность в стране", - подчеркнул Премьер-министр.
С докладом о развитии фотоники выступил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что выпуск гражданской продукции фотоники с 2013 года вырос в 6 раз – почти половину производимого объёма (28 млрд. рублей в денежном выражении) формируют компоненты.
Глава Минпромторга России рассказал, что за счёт государственного финансирования на сегодняшний день локализовано производство 61 ключевого компонента, в частности, освоен выпуск лазерных диодов, модуляторов и фокусирующих систем для промышленного и медицинского оборудования, организовано производство оптического волокна, оптоволоконных кабелей, фильтров и мультиплексоров для телекоммуникационного оборудования, выпускаются лазерные гироскопы для навигационных систем и целый ряд других важных образцов промышленной продукции.
На данный момент, по словам Министра, сохраняется потребность в локализации ещё 20 компонентов, необходимых для построения систем хранения, передачи и защиты информации, оптического зондирования, а также для использования лазерных источников излучения нового поколения.
Денис Мантуров пояснил, что проекты импортозамещения, реализуемые в рамках отраслевой госпрограммы по радиоэлектронике, включают в себя развитие фотоники и микроэлектроники.
В прошлом году было начато более 100 комплексных проектов. 11 из них нацелены на создание оборудования для изготовления микроэлектронной продукции. В частности, это касается знаковых для отрасли проектов по разработке лазерного оборудования (ранее оно не производилось никогда) для нарезки чипов и по созданию линии фотолитографии. Задачи импортозамещения электронной компонентной базы мы решаем также в рамках мероприятий в госпрограмме оборонно-промышленного комплекса
подчеркнул Денис Мантуров.
Он отметил важную роль утверждённого Правительством плана гарантированных закупок в обеспечении устойчивого спроса на российскую продукцию микроэлектроники.
"В частности, уже осуществляются поставки отечественных микрочипов для паспортно-визовых документов нового поколения и электронных полисов ОМС. А также – микропроцессоров для платёжных карт "Мир" и RFID-меток для маркировки различных видов продукции", - рассказал глава Минпромторга России.
В завершение заседания Денис Мантуров попросил Дмитрия Медведева включить Международную специализированную выставку "Импортозамещение" в перечень выставок, которые поддерживаются Правительством.
"Думаю, что она действительно полезная. Она позволяет показывать, чего мы достигли, особенно в сфере сложной техники, в плане импортозамещения. Так что, думаю, это разумная идея – придать выставке постоянно действующий характер" - согласился Премьер-министр.
Перед началом заседания правительственная делегация посетила III Международную специализированную выставку "Импортозамещение", проходящую в Международном выставочном центре "Крокус Экспо".
Открывая заседание, Дмитрий Медведев отметил, что на экспозиционных стендах представлены качественные, технологически сложные решения с отметкой "Сделано в России", многие из которых уже используются в промышленности. По словам главы Правительства, процесс импортозамещения демонстрирует высокую динамику: в отдельных областях переход на отечественные компоненты идёт опережающими темпами.
"Я имею в виду и сельское хозяйство, и машиностроение, и топливно-энергетический комплекс, и радиоэлектронику. Несколько сотен товаров уже практически находятся в серии. Особенно хотел бы отметить импортозамещение на региональном уровне. Создаются местные фонды развития промышленности, достаточно широко применяются специальные инвестконтракты", - сообщил Дмитрий Медведев.
Говоря о фотонике, он подчеркнул, что эта отрасль может быть ключевым направлением развития современной науки, техники и технологий, поскольку такого рода продукция широко применяется в научных исследованиях, оборонно-промышленном комплексе, микроэлектронике, машиностроении, медицине и многих других областях. По оценкам экспертов, объём рынка гражданской фотоники - 60–70 млрд. рублей в год.
На сегодняшний день для развития отрасли сформированы постоянные специальные советы при Минпромторге и Минобрнауки, утверждена межведомственная программа, в рамках которой сформулированы и отобраны приоритетные проекты для государственной поддержки. Запуск программы запланирован на текущий год.
Дмитрий Медведев также отметил, что одна из основных задач отрасли заключается в минимизации зависимости от импорта оптического волокна. Среди других направлений развития фотоники, он перечислил разработки в области солнечной генерации и лазерных технологий.
"Общая задача и производителей, и государства – стараться показывать преимущества наших разработок. Естественно, должна быть возможность сравнить российский товар с иностранными аналогами. А с другой стороны – стимулировать при помощи государственных механизмов к приобретению российских товаров, российской техники, имеющих соответствующие кондиции по качеству и популярность в стране", - подчеркнул Премьер-министр.
С докладом о развитии фотоники выступил Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что выпуск гражданской продукции фотоники с 2013 года вырос в 6 раз – почти половину производимого объёма (28 млрд. рублей в денежном выражении) формируют компоненты.
Глава Минпромторга России рассказал, что за счёт государственного финансирования на сегодняшний день локализовано производство 61 ключевого компонента, в частности, освоен выпуск лазерных диодов, модуляторов и фокусирующих систем для промышленного и медицинского оборудования, организовано производство оптического волокна, оптоволоконных кабелей, фильтров и мультиплексоров для телекоммуникационного оборудования, выпускаются лазерные гироскопы для навигационных систем и целый ряд других важных образцов промышленной продукции.
На данный момент, по словам Министра, сохраняется потребность в локализации ещё 20 компонентов, необходимых для построения систем хранения, передачи и защиты информации, оптического зондирования, а также для использования лазерных источников излучения нового поколения.
Денис Мантуров пояснил, что проекты импортозамещения, реализуемые в рамках отраслевой госпрограммы по радиоэлектронике, включают в себя развитие фотоники и микроэлектроники.
В прошлом году было начато более 100 комплексных проектов. 11 из них нацелены на создание оборудования для изготовления микроэлектронной продукции. В частности, это касается знаковых для отрасли проектов по разработке лазерного оборудования (ранее оно не производилось никогда) для нарезки чипов и по созданию линии фотолитографии. Задачи импортозамещения электронной компонентной базы мы решаем также в рамках мероприятий в госпрограмме оборонно-промышленного комплекса
подчеркнул Денис Мантуров.
Он отметил важную роль утверждённого Правительством плана гарантированных закупок в обеспечении устойчивого спроса на российскую продукцию микроэлектроники.
"В частности, уже осуществляются поставки отечественных микрочипов для паспортно-визовых документов нового поколения и электронных полисов ОМС. А также – микропроцессоров для платёжных карт "Мир" и RFID-меток для маркировки различных видов продукции", - рассказал глава Минпромторга России.
В завершение заседания Денис Мантуров попросил Дмитрия Медведева включить Международную специализированную выставку "Импортозамещение" в перечень выставок, которые поддерживаются Правительством.
"Думаю, что она действительно полезная. Она позволяет показывать, чего мы достигли, особенно в сфере сложной техники, в плане импортозамещения. Так что, думаю, это разумная идея – придать выставке постоянно действующий характер" - согласился Премьер-министр.
Источник: Минпромторг