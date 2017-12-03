ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пожарно-спасательные подразделения завершили разбор завалов в многоквартирном доме в Усть-Куте (Иркутская область), где днём 3 декабря из-за хлопка бытового газа произошли частичные разрушения. На месте ЧП начаты работы по определению устойчивости конструкций здания и его безопасности для жильцов. В результате инцидента погиб один человек, ещё пятеро пострадали.



«Отмечу быстрое и слаженное реагирование на происшествие всех оперативных структур дежурных служб. Благодаря этому многие жильцы дома были своевременно эвакуированы и не пострадали. Благодаря этому удалось в кратчайшие сроки завершить самую сложную и опасную часть работ – разбор рухнувших конструкций – и дать возможность специалистам приступить к обследованию дома и оперативно-следственным мероприятиям», - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов.

В настоящее время отопление пострадавшего подъезда приостановлено, во избежание размораживания системы отопления трубы перекрыты, в подъезде вставлены окна и двери.