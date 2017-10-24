ЮНЕСКО: 100 миллионов молодых людей не умеют читать
24.10.2017, 22:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Только 20 процентов стран гарантируют 12 лет бесплатного и обязательного школьного образования. 264 миллиона детей и подростков в мировом масштабе не ходят в школу, 100 миллионов молодых людей не умеют читать. Об этом сообщается в новом докладе ЮНЕСКО.
Как подчёркивает Генеральный директор Организации Ирина Бокова, ответственность за проблемы в системе образования нельзя возлагать только на учителей.
"Образование – это наша общая ответственность. Она лежит на правительствах, школах, родителях и частном секторе", - сказала Бокова.
Авторы нового доклада попытались доказать, что обвинять в недостатках сферы образования только учителей несправедливо и контрпродуктивно. В докладе, в частности, приводятся примеры, когда учителя не появлялись на работе не по своей инициативе, а потому, что ученики не приходили на занятия, пользуясь существующими поблажками.
"Если наказывать учителей и школы за оценки учащихся, это приведёт к тому, что преподаватели изменят тактику преподавания. Это неизбежно скажется на самых слабых учениках, – сказал главный автор доклада Манос Антонинис. – Ответственность, в первую очередь, лежит на правительствах. Когда власти пытаются возложить ответственность на других, они, по сути, отвлекают внимание общественности от своей собственной неспособности создать прочную и эффективную систему образования".
В ЮНЕСКО отмечают, что только одна из шести стран публикует ежегодные отчёты о положении дел в секторе образования. Отсутствие подотчётности и прозрачности, в свою очередь, нередко ведёт к расцвету коррупции. Так, в Европейском союзе в период с 2009 по 2014 год почти 40 процентов всех тендеров в сфере образования получал только один частный подрядчик.
Как подчёркивает Генеральный директор Организации Ирина Бокова, ответственность за проблемы в системе образования нельзя возлагать только на учителей.
"Образование – это наша общая ответственность. Она лежит на правительствах, школах, родителях и частном секторе", - сказала Бокова.
Авторы нового доклада попытались доказать, что обвинять в недостатках сферы образования только учителей несправедливо и контрпродуктивно. В докладе, в частности, приводятся примеры, когда учителя не появлялись на работе не по своей инициативе, а потому, что ученики не приходили на занятия, пользуясь существующими поблажками.
"Если наказывать учителей и школы за оценки учащихся, это приведёт к тому, что преподаватели изменят тактику преподавания. Это неизбежно скажется на самых слабых учениках, – сказал главный автор доклада Манос Антонинис. – Ответственность, в первую очередь, лежит на правительствах. Когда власти пытаются возложить ответственность на других, они, по сути, отвлекают внимание общественности от своей собственной неспособности создать прочную и эффективную систему образования".
В ЮНЕСКО отмечают, что только одна из шести стран публикует ежегодные отчёты о положении дел в секторе образования. Отсутствие подотчётности и прозрачности, в свою очередь, нередко ведёт к расцвету коррупции. Так, в Европейском союзе в период с 2009 по 2014 год почти 40 процентов всех тендеров в сфере образования получал только один частный подрядчик.
Источник: ООН