ЮНИСЕФ: В Йемене растёт целое поколения детей, которое не знает ничего, кроме насилия
16.01.2018, 19:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала эскалации насилия в Йемене в этой стране родилось более трёх миллионов детей. Об этом сообщают из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). За годы войны многие из этих детей получили ранения, были вынуждены покинуть свои дома, заболели или оказались в нищете. У многих из них нет возможности учиться и лечиться.
«В Йемене растёт целое поколения детей, которое не знает ничего, кроме насилия. Эти дети страдают от разрушительных последствий войны, которую развязали взрослые», - сказала представитель ЮНИСЕФ в Йемене Меритхель Реланьо.
По её словам, в стране нарушена работа всех основных социальных служб. Миллионы людей отрезаны от водоснабжения, из многих городов давно перестали вывозить мусор. В стране выведены из строя более половины больниц.
«Те йеменские дети, которые выживут, будут, вероятнее всего, всю свою оставшуюся жизнь страдать от физических и психологических последствий конфликта», - подчеркнула представитель ЮНИСЕФ.
За годы войны в Йемене - с марта 2015 года - погибли или получили ранения более пяти тысяч детей: в среднем пять детей в день. Более 11 миллионов йеменских детей нуждаются в гуманитарной помощи. У половины из них нет доступа к чистой питьевой воде и адекватным условиям в сфере санитарии.
У двух миллионов йеменских мальчиков и девочек нет возможности учиться. 256 зданий школ в стране разрушены. 150 учебных заведений используются как временное убежище для перемещенных лиц. 23 школы стали базами вооружённых группировок.
Миллионам маленьких йеменцев угрожают холера и голод. На сегодняшний день в Йемене недоедают 1,8 миллионов детей. Медики зарегистрировали почти миллион случаев с подозрением на холеру. Четверть всех заболевших холерой - дети в возрасте до пяти лет.
Йеменские семьи обнищали и многие вынуждены выдавать замуж своих несовершеннолетних дочерей. На сегодняшний день три четверти всех девочек вступают в брак в возрасте до 18 лет.
В ЮНИСЕФ призвали стороны конфликта прекратить насилие, обеспечить защиту детей и способствовать оказанию им гуманитарной помощи.
Детском фонде напомнили о своем призыве к донорам выделить 312 миллионов долларов на проекты по обеспечению самых основных потребностей детей в Йемене.
«В Йемене растёт целое поколения детей, которое не знает ничего, кроме насилия. Эти дети страдают от разрушительных последствий войны, которую развязали взрослые», - сказала представитель ЮНИСЕФ в Йемене Меритхель Реланьо.
По её словам, в стране нарушена работа всех основных социальных служб. Миллионы людей отрезаны от водоснабжения, из многих городов давно перестали вывозить мусор. В стране выведены из строя более половины больниц.
«Те йеменские дети, которые выживут, будут, вероятнее всего, всю свою оставшуюся жизнь страдать от физических и психологических последствий конфликта», - подчеркнула представитель ЮНИСЕФ.
За годы войны в Йемене - с марта 2015 года - погибли или получили ранения более пяти тысяч детей: в среднем пять детей в день. Более 11 миллионов йеменских детей нуждаются в гуманитарной помощи. У половины из них нет доступа к чистой питьевой воде и адекватным условиям в сфере санитарии.
У двух миллионов йеменских мальчиков и девочек нет возможности учиться. 256 зданий школ в стране разрушены. 150 учебных заведений используются как временное убежище для перемещенных лиц. 23 школы стали базами вооружённых группировок.
Миллионам маленьких йеменцев угрожают холера и голод. На сегодняшний день в Йемене недоедают 1,8 миллионов детей. Медики зарегистрировали почти миллион случаев с подозрением на холеру. Четверть всех заболевших холерой - дети в возрасте до пяти лет.
Йеменские семьи обнищали и многие вынуждены выдавать замуж своих несовершеннолетних дочерей. На сегодняшний день три четверти всех девочек вступают в брак в возрасте до 18 лет.
В ЮНИСЕФ призвали стороны конфликта прекратить насилие, обеспечить защиту детей и способствовать оказанию им гуманитарной помощи.
Детском фонде напомнили о своем призыве к донорам выделить 312 миллионов долларов на проекты по обеспечению самых основных потребностей детей в Йемене.
Источник: ООН