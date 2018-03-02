ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодно здоровье 14 процентов новорождённых по всему миру, а это примерно 19 млн. малышей, подвергается серьёзному риску. Речь идёт о йододефиците. Нехватка йода в организме матери в период беременности, а ребёнка - в первые годы его жизни, может привести к поражению головного мозга и значительному снижению интеллектуальных способностей младенца.



По данным совместного доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Глобального альянса по улучшению питания (GAIN), четверть детей из группы риска проживает в Южной Азии. Это проблема не отдельных семей, а государств, ведь уменьшение коэффициента интеллекта детей негативно отражается на общем интеллектуальном потенциале стран и, соответственно, на их экономическом и социальном развитии.

Важно понимать, что с йододефицитом можно бороться. Основное решение - употребление в пищу йодированной соли. Она помогает беременным женщинам и детям получить необходимое организму количество йода. Такая соль безвредна для остальных членов семьи, и именно она должна использоваться для приготовления пищи.

Несмотря на простоту мер профилактики дефицита йода, в Южной и Восточной Африке четверть населения не имеет возможности использовать йодированную соль. В результате 4 миллиона малышей там оказываются беззащитными перед угрозой развития йододефицита.

Вопрос стоит весьма остро и в Европе. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, содержание йода в организме школьников России и Украины в среднем ниже нормы. В России до сих пор не принят закон о всеобщем йодировании соли, на необходимости которого настаивают в ВОЗ.