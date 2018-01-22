ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году в Якутии построено и введено 634 590 тыс. кв. метров жилья. По этому показателю Якутия лидирует по Дальневосточному федеральному округу.

По словам министра архитектуры и строительного комплекса региона Веры Кузаковой, в прошлом году ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года. За пять лет действия федеральной программы из аварийного жилья переселено 30 309 граждан из 11 726 площадью 491 580,89 кв. м. жилых помещений на общую сумму порядка 30 млрд руб. «По этому показателю Якутия является лидером по Российской Федерации. Этот объём больше аварийного жилищного фонда в отдельно взятых Южном федеральном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на данный момент является наибольшим в России», - обратила внимание Вера Кузакова.

В республике расселены 1436 аварийных деревянных неблагоустроенных домов. Введено 356 полностью благоустроенных современных жилых домов площадью 415,52 тыс. кв. м., в том числе 267 каменных (75%), 53 деревянных (15%), 36 быстровозводимых домов (10%). «Люди получили полностью благоустроенное жилье с системой водообеспечения, теплоснабжения, канализацией, с чистовой отделкой», - отметила министр.

Благодаря реализации этой программы в муниципальных образованиях республики произошло значительное обновление жилищного фонда. Улучшились условия жизни людей, повысилось санитарно-гигиеническое состояние населённых пунктов, сократился отток населения.