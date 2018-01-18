ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём инвестиций в основной капитал Якутии за 2017 год по предварительным данным составил 360,3 миллиардов рублей, что является историческим максимумом по этому показателю. Темп роста по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах – 127,8%.

По информации Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), основной объём инвестиций обеспечивается проектами, нефтегазодобывающей отрасли на которые приходится более 70% от общей суммы инвестиций. Эффект от реализации крупных инвестпроектов на территории республики приведёт к созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части муниципальных и республиканского бюджетов.

Вместе с тем, существенный объём средств привлечён и в социальную сферу. Так, благодаря соглашениям о государственно-частном партнерстве в 2017 году в республике построены 7 детских садов на 1 188 мест, строится – ещё 15.

Якутия на протяжении последних нескольких занимает одно из лидирующих мест среди регионов ДФО по привлечению инвестиций. В конце декабря 2017 года Президент РФ Владимир Путин впервые назвал республику в числе 10 передовых субъектов страны по данному показателю.