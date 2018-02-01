ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2017 года индекс производства продукции сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) составил 101,7% к показателю прошлого года. Положительная динамика обеспечена в основном за счёт продукции животноводства и растениеводства. Стоимость общего объёма произведённой продукции сельского хозяйства составила 25 млрд. рублей.

2017 год для агропромышленного комплекса Якутии отмечен ростом валовой сельскохозяйственной продукции. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в период активной вегетации и сложности с заготовкой кормов из-за паводка в северных и арктических районах, якутские аграрии перевыполнили производственные планы.

Основной вклад в отрасль внесли производители молока, мяса и яиц. Валовый надой молока во всех категориях хозяйств составил 166,1 тысяч тонн, что на 0,2% выше показателя 2016 года. Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 35,8 тысяч тонн с приростом в 2,1%. Объем производства яиц по итогам года составил 121,4 млн. штук с приростом 4,6%.

Как отмечают в отраслевом министерстве, увеличение объёма молока в основном связано с повышением заготовительной цены. Наибольший объём молока сдан производственными кооперативами на сумму 1,6 млрд.рублей, крестьянско-фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями на 1,36 млрд.рублей. Кроме того, в целях повышения продуктивности молочного скота в течение 2017 года реализовывались комплексные меры для повышения объема и полноценности корма, в том числе обустройство пашен, приобретение спецтехники и оборудования для заготовки сена.

По заготовке мяса ведётся целенаправленная работа с сельхозпроизводителями. В 2017 году предоставлены субсидии и льготные займы 21 хозяйству на закуп мяса КРС, лошадей и жеребятины. В рамках выполнения планового задания на 2017 год заготовлено 787,2 тонн мяса КРС, 442,3 тонны жеребятины и 90,2 тонны конины. Продолжена работа по финансовому оздоровлению крупных скотоводческих хозяйст и строительству коневодческих баз и животноводческих комплексов.



Результаты года подводят и заготовители. Одно из самых крупных, успешных и стабильно развивающихся хозяйств республики ООО «Конезавод Берте» находится в селе Улахан-Аан Мегино-Канагаласского улуса и ведёт свою деятельность с 1999 года.

«Каждый год наше хозяйство стабильно выполняет производственные планы, но в 2017 году мы вышли на новый уровень. Если в среднем забивали по 300 голов коров, лошадей и жеребят, то в этот сезон на заготовку мяса направлено 440 голов. Главные факторы увеличения производства, это плановое наращивание поголовья и строительство нового убойного цеха. И, конечно, – слаженный труд всех работников хозяйства» - делится результатами руководитель конезавода Александр Васильев.

В этом году в рамках реализации указа Главы Якутии Егора Борисова, на базе хозяйства открылся учебный центр для подготовки, обучения и повышения квалификации специалистов по табунному коневодству. Также нынче введен в работу новый убойный цех с современным оборудованием. В хозяйстве конезавода «Берте» сегодня насчитывается более 1000 лошадей и 700 голов крупного рогатого скота.

На совещании по вопросам развития сельского хозяйства в г.Воронеж в октябре 2017 года. Президент России сообщил, что наибольший потенциал наращивания производства сельского хозяйства в развитии кооперации. В числе тройки лучших регионов по данному направлению он отметил Республику Саха (Якутия) наряду с Липецкой и Тюменской областями.

«Кооперация открывает для небольших предприятий возможность наращивать производство, получить помощь в технике, обработке земли, сбыте продукции. В конечном итоге всё это прямо влияет на повышение доходов и уровня жизни людей, служит важным фактором обеспечения занятости, развития сельскохозяйственных территорий, решения насущных социальных проблем» - подчеркнул Владимир Путин.