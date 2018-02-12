ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия мешает Пентагону имитировать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя отчёт генерального инспектората Пентагона, в котором утверждается, что РФ осложняет проведение операций против террористов.

По словам Яровой, в своём заявлении американское военное ведомство обвиняет РФ в осложнении антитеррористической операции в Сирии, а на самом деле признает, что Россия усложняет оправдывать нанесение американцами ударов по мирным жителям. "Вероятно, Пентагон рассчитывал на скорейшие похороны Сирии, но, благодаря России, нанесён сокрушительный удар по ИГ и состоялся диалог мирного будущего Сирии в Сочи", - добавила она.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что Россия, следуя нормам международного права, уничтожает террористов в Сирии, защищая весь мир от терроризма. "Но Пентагон в последние годы сожалеет о том, что его планы на войну и захват ресурсов спотыкаются о здравый смысл и действия в защиту глобальной безопасности. При этом минобороны США наловчилось присваивать себе чужие победы, а свои преступные бомбёжки называть случайными ошибками", - считает парламентарий.

"В преддверии Мюнхенской конференции хочется верить в то, что аналитики Европы, уже имея в избытке доказательства разрушительной политики США в системе европейской и глобальной безопасности, начнут делать очевидные назревшие выводы", - заключила Яровая.

Военная операция России в Сирии длилась с сентября 2015 года по согласованию с президентом САР Башаром Асадом. 22 декабря 2017 года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии.