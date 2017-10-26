ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитикам США пора проанализировать роль свой страны в противодействии борьбы с терроризмом и создании дымовых информационных завес над их бесконечными "ошибками" целей бомбардировок, заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя доклад вашингтонской консалтинговой компании Soufan Group, в котором говорится, что Россия стала крупнейшим поставщиком боевиков в ряды "Исламского государства".

По словам депутата, лицедейство США, имитация борьбы, а на самом деле - бомбёжки коалицией мирных граждан и лукавая сортировка террористов на "хороших" и "плохих", "чужих" и "своих" - это опасные манвры для глобальной безопасности и народов всех стран. "Попустительство, пособничество, убийство - не могут быть ошибками, так как являются преступлениями", - считает она.

"Российские спецслужбы неоднократно обозначали цифры наёмников, уровень угрозы вовлечения в террористическую деятельность, вербовку и обучение палачей в ИГИЛ, которые потом возвращаются в разные страны, в том числе и в Россию, обученные убивать и натасканные на агрессивную идеологию. Но Россия не констатирует, а действует. Противодействие террористам нашло отражение и в российском антитеррористическом законодательстве", - заявила Яровая.

"Международный терроризм - это преступление вне границ и народов, именно поэтому Россия последовательно выступает за объединение под эгидой ООН в борьбе с терроризмом", - добавила депутат.