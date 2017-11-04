ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В День народного единства граждан объединяет желание быть сопричастными к судьбе своего родного Отечества. Об этом заявила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, поздравляя россиян с праздником 4 ноября.

"Дорогие друзья, нашу страну всегда отличали высокая эстетика, культура, духовность, служение Отечеству – то, что всегда, во все времена, объединяло поколения. Объединяли любовь к России, созидание и творчество, жертвенность и трудолюбие, смелость и отвага, высота и чистота помыслов и чувств, целеустремленность, желание быть сопричастными к судьбе своего родного Отечества", - заявила Яровая.

Парламентарий подчеркнула, что только от граждан зависит то, какими будут настоящее и будущее России. "Наши предки нам передали и завещали Великую Победу, сильную, единую, большую страну. И наша задача – ежедневно, своим трудом, своими чувствами, своими чаяниями, своими поступками делать так, чтобы чувство единения и сопричастности каждого из нас к судьбе родного Отечества объединяло нас и позволяло нам чувствовать себя достойными гражданами большой страны с тысячелетней могучей историей, позволяло нам уверенно смотреть в будущее», - сказала она.

«С праздником, с Днём народного единства! Мира, добра, любви, благополучия и, конечно же, веры в себя, в свои силы и в своё родное Отечество! Пусть ваш личный успех будет всегда успехом России", - заключила Яровая.