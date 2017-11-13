ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Паранойя" бывшего главы ЦРУ - это классическое для него и спецслужб США враждебное ведение спецоперации против России, включающее дезинформацию и мифические обвинения. Такое мнение высказала зампред Госдумы Ирина Яровая, комментируя заявление экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что президент США Дональд Трамп может бояться Президента РФ Владимира Путина.

"Очевидно, что избранный гражданами Америки президент Трамп своими заявлениями не только ломает враждебные стереотипы в отношении России, но и разрушает план информационной и санкционной войны олигархическо-военной элиты США. Трамп избран простыми американцами и пытается действовать в логике интересов не номенклатурной, а народной Америки", - считает парламентарий.

По мнению депутата, авторы политических скандалов в США очень далеки от своего народа.